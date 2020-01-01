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Жилплощадь -> Финансы и бизнес

Крым стал рекордсменом по стоимости жилья в новостройках

Среда
1 января 2020
09:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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1 января 2020


Крым стал рекордсменом по стоимости жилья в новостройках

© nemihail.livejournal.com

В Крыму рост средней цены квадратного метра в новостройках за пол года составил 2,3%.

Таки образом республика стала самым дорогим регионом по стоимости жилья в новостройках в РФ, сообщает о результатах собственного исследования «Авито Недвижимость».

В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройке в целом по стране составила 76 030 рублей, увеличившись за неполных полгода на 5,4%, за месяц – на 1,2%.

В тройку лидеров по динамике роста цен за неполные полгода (с начала июля по конец ноября) вошли Чувашия (+7,2%), Краснодарский край (+6,7%) и Ленинградская область (+5,6%). Из 25 субъектов, которые рассматривались в рамках исследования, три региона, вопреки общей тенденции, продемонстрировали небольшое снижение цен: Пермский край (-1%), Ростовская область (-0,6%) и Новосибирская область (-0,2%).

Читайте: Названа стоимость самой доступной квартиры в Крыму

По итогам ноября рейтинг регионов по дороговизне жилья в новостройках возглавил Крым, где недвижимость стоит в среднем почти 92 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте Московская область (почти 86 тыс.), на третьем – Ленинградская область (почти 75 тыс. рублей).

В Крыму средняя цена квадратного метра в новостройке выросла на 2,3% с июля 2019 года.

Самый дешевый квадратный метр в новостройке в Челябинской области (в среднем чуть менее 33 тыс. рублей). Это почти в 6 раз дешевле, чем в столице. Следом идут Саратовская область (около 36 тыс. рублей) и Воронежская область (около 40 тыс. рублей).

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 30 декабря 2019: В 2019 году ФЦП в Севастополе выполнено чуть более чем наполовину. По итогам 2019 года федеральная целевая программа «Социально-экономическое развития Крыма и Севастополя до 2022 года» в Севастополе выполнена на 56%.

Воскресенье, 29 декабря 2019: Аксенов обещает: цены на топливо в Крыму упадут, но только в следующем году. Власти Крыма думают, что предпринимают меры по снижению цен на топливо в республике.

Воскресенье, 29 декабря 2019: Названа стоимость самой доступной квартиры в Крыму. Минимальная стоимость квартиры в Крыму – 550 тысяч рублей. В такую сумму было оценено жилое помещение в селе Чапаевка, Советского района Республики Крым.

Суббота, 28 декабря 2019: В Крыму накажут АЗС за необоснованные цены на топливо. В Крыму одна из крупных сетей автозаправочных станций необоснованно повысила цены на бензин и будет привлечена к ответственности.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/1/krym-stal-rekordsmenom-po-stoimosti-zhilya-v-novostroikah-126216/

 
 

Финансы и бизнес

Крым стал рекордсменом по стоимости жилья в новостройках

Крым стал рекордсменом по стоимости жилья в новостройках

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