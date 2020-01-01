Кладовщик из Крыма выиграл в лотерею автомобиль

Кладовщик из Севастополя Юрий Молодыка выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тыс рублей. Однако победитель предпочел получить деньги вместо машины.

«Я верил в свою удачу и мысленно представлял, что уже победил. Увидел на экране компьютера выигрыш и сразу рассказал сыну о своем везении», — цитирует севастопольца пресс-служба лотереи «Русское лото».

Мужчина рассказал, за день до покупки лотерейного билета почувствовал приятное волнение, поэтому решил проверить удачу. Победитель пока не решил, куда потратит выигранные деньги.

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В июне стало известно о еще двух победителях из Крыма. Семейная пара выиграли государственную лотерею в 1 млн рублей. Победители признались, что ранее не испытывали судьбу и лотерейных билетов не покупали. Полученные деньги супруги решили потратить на развитие бизнеса и мотоцикл.

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