Кладовщик из Крыма выиграл в лотерею автомобиль

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«Я верил в свою удачу и мысленно представлял, что уже победил. Увидел на экране компьютера выигрыш и сразу рассказал сыну о своем везении», — цитирует севастопольца пресс-служба лотереи «Русское лото».
Мужчина рассказал, за день до покупки лотерейного билета почувствовал приятное волнение, поэтому решил проверить удачу. Победитель пока не решил, куда потратит выигранные деньги.
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В июне стало известно о еще двух победителях из Крыма. Семейная пара выиграли государственную лотерею в 1 млн рублей. Победители признались, что ранее не испытывали судьбу и лотерейных билетов не покупали. Полученные деньги супруги решили потратить на развитие бизнеса и мотоцикл.
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Понедельник, 30 декабря 2019: Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам. К празднованию Нового года города полуострова подготовили яркие и зажигательные программы на любой вкус.
Суббота, 28 декабря 2019: Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе. Севастополь встретит Новый год 2020 в историческом центре города — на площади им. Нахимова у главной елки.
Пятница, 27 декабря 2019: В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю. В Никитском ботаническом саду нарядили 11-метровый секвойядендрон, растущий у входа. Дерево украсили новогодними игрушками, сделанными детьми из Ялты.
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