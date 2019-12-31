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Власть -> Транспорт Крыма

В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов

Вторник
31 декабря 2019
09:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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31 декабря 2019


В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов

© kp.ru

Перед Новым годом предприятие «Крымавтотранс» запустило дополнительные рейсы в Крым с материковой части страны, однако в первых числах января их число сократится до минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

В последние дни 2019 года увеличено количество автобусных рейсов в Москву, Волгоград, Брянск и Шую (Ивановская область). Вместе с тем, 1 и 2 января часть рейсов значительно сократится. При этом автостанции в праздники будут работать в штатном режиме.

«Просим жителей и гостей Республики Крым учитывать данную информацию при планировании поездок», - отметили в министерстве.

Также в ведомстве напомнили, что узнать актуальное расписание маршрутов и купить билеты можно с помощью приложения Билетик Онлайн.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 1 января не менее 25% автобусов и троллейбусов будут ходить до 3 часов ночи. В Севастополе работу городского транспорта продлят до 2.00. Это касается,  маршрутов №92 «Инкерман – площадь Нахимова» и №94 «2-е отделение Золотой Балки – Центр города».

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Кроме того, с 31 декабря по 8 января 2020 года включительно спасательные службы полуострова будут работать в режиме повышенной готовности. В усиленном режиме также придется работать МВД Крыма и больницам. Так, республиканская травматологическая поликлиника №6» будет работать круглосуточно. Однако прием плановых пациентов начнется с 9 января.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: По мосту на улице Гагарина в Симферополе будет открыто только пешеходное движение. Мост на улице Гагарина в Симферополе будет частично открыт только для пешеходного движения. Автомобильное в ближайшее время запущено не будет.

Вчера: Симферополь и часть Севастополя стоят в предновогодних пробках. В Севастополе и Симферополе на центральных улицах 30 декабря наблюдаются предновогодние пробки.

Вчера: В Крыму хотят, чтобы Лукашенко пустил поезда и самолеты на полуостров. Организация «Белорусская община Крыма» готовит обращение в адрес президента Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть прямое железнодорожное и авиационное сообщение с Крымским полуостровом.

Вчера: Треть пассажиров крымских троллейбусов ездят зайцами. Свыше 30% пассажиров госпредприятия «Крымтроллейбус» не оплачивают за проезд.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/31/v-pervye-dni-novogo-goda-v-krymu-na-marshrut-vyidut-menshe-avtobusov-126413/

 
 

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