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Власть -> Власть по-крымски

В Киеве назвали условия отказа от иска в ЕСПЧ по Крыму

Вторник
31 декабря 2019
13:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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31 декабря 2019


Украинская сторона не намерена отзывать ни один из пяти исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ до тех пор, пока Киев не увидит «какой-то позитив».

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сказал в интервью РБК Украина.

Малюська отметил, что в ЕСПЧ Украина направляла пять исков против РФ, однако на сегодня ни один из них «не рассматривается по существу». По его словам, процессы ведутся хаотично и не согласованно, поэтому для «юридического противостояния» с Россией в Киеве создадут координационную группу, в которую войдут лучшие мировые юристы.

«Я могу инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если увижу какой-то позитив от этого. Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать», - сказал украинский министр.

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Ранее Украина подала жалобу против России о имевших место нарушениях прав человека в Крыму, начиная с 27 февраля 2014 года. Киев более пяти лет обвиняет российскую сторону в «нарушении Европейской конвенции по правам человека».  

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