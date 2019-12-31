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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

В ФСБ заявляют о задержании двоих украинцев, пытавшихся покинуть Крым в обход пунктов пропуска

Вторник
31 декабря 2019
14:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
31 декабря 2019


В ФСБ России заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход российских пунктов пропуска.

Об этом сообщает ФСБ.

Как отмечает СМИ, силовики задержали мужчин в темное время суток.

Сообщается, что «украинцы имеют криминальное прошлое» и на территории Крыма «перебивались случайными заработками».

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В ФСБ не называют имен задержанных мужчин. Их публичных комментариев нет.

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