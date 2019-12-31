В ФСБ заявляют о задержании двоих украинцев, пытавшихся покинуть Крым в обход пунктов пропуска

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает ФСБ.
Как отмечает СМИ, силовики задержали мужчин в темное время суток.
Сообщается, что «украинцы имеют криминальное прошлое» и на территории Крыма «перебивались случайными заработками».
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В ФСБ не называют имен задержанных мужчин. Их публичных комментариев нет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Воскресенье, 29 декабря 2019: Минприроды Крыма оштрафовало сеть АЗС на 560 тысяч рублей. Нарушения были установлены в результате проведения внеплановой выездной проверки.
Суббота, 28 декабря 2019: Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму. Новогодние каникулы для работающих в Крыму объявлены с 31 декабря по 8 января 2020 года включительно.
Суббота, 28 декабря 2019: Стало известно когда в Севастополе полностью запретят продажу снюса. В 2020 году в Севастополе могут полностью запретить продажу и употребление снюса.
Суббота, 28 декабря 2019: В Крыму стартовали рейды по снюсам. В Крыму стартовали рейды, направленные выявление незаконной продажи снюсов. За первый день в ходе проверок изъяли 102 упаковки продукции без сертификатов.
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