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Власть -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Туристам в Крыму порекомендовали не ходить в горы

Вторник
31 декабря 2019
09:31

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Декабрь 2019
31 декабря 2019


Крымские спасатели рекомендовали туристам воздержаться от походов в горно-лесную местность из-за неблагоприятных погодных условий.

В МЧС подчеркнули, что изменчивые погодные условия, коварство крымских гор могут сыграть недобрую шутку.

— Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы. Это касается и путешествий на транспортных средствах, поскольку некоторые места в горах сейчас просто непроходимы из-за гололеда или размытия грунта. Нахождение альпинистов и любителей зимнего отдыха на труднодоступных участках крымских гор опасно для жизни, — сообщили в МЧС.

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