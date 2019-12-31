Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2019
Декабрь 2019
31 декабря 2019
В МЧС подчеркнули, что изменчивые погодные условия, коварство крымских гор могут сыграть недобрую шутку.
— Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы. Это касается и путешествий на транспортных средствах, поскольку некоторые места в горах сейчас просто непроходимы из-за гололеда или размытия грунта. Нахождение альпинистов и любителей зимнего отдыха на труднодоступных участках крымских гор опасно для жизни, — сообщили в МЧС.
Читайте: Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам. К празднованию Нового года города полуострова подготовили яркие и зажигательные программы на любой вкус.
Суббота, 28 декабря 2019: Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе. Севастополь встретит Новый год 2020 в историческом центре города — на площади им. Нахимова у главной елки.
Пятница, 27 декабря 2019: В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю. В Никитском ботаническом саду нарядили 11-метровый секвойядендрон, растущий у входа. Дерево украсили новогодними игрушками, сделанными детьми из Ялты.
Четверг, 26 декабря 2019: Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд. Эксцентричный поступок в виде поцелуев первого поезда, прибывшего в Севастополь из Санкт-Петербурга, крымчанка Александра Петрушкевич совершила в знак благодарности строителям железнодорожной части Крымского моста.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/31/turistam-v-krymu-porekomendovali-ne-hodit-v-gory-126431/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:10 На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников
09:31 Туристам в Крыму порекомендовали не ходить в горы
09:10 В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов
08:10 Развожаев поражен бесхозяйственным отношением к Севастополю
07:10 По мосту на улице Гагарина в Симферополе будет открыто только пешеходное движение
06:07 Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 декабря
30 декабря Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам
30 декабря Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине