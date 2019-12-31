Туристам в Крыму порекомендовали не ходить в горы

Крымские спасатели рекомендовали туристам воздержаться от походов в горно-лесную местность из-за неблагоприятных погодных условий.

В МЧС подчеркнули, что изменчивые погодные условия, коварство крымских гор могут сыграть недобрую шутку.

— Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы. Это касается и путешествий на транспортных средствах, поскольку некоторые места в горах сейчас просто непроходимы из-за гололеда или размытия грунта. Нахождение альпинистов и любителей зимнего отдыха на труднодоступных участках крымских гор опасно для жизни, — сообщили в МЧС.

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