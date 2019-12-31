Спасатели ликвидировали пожар в Большой Ялте

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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31 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
«Наши сотрудники полностью ликвидировали пожар. Ликвидация объявлена в 19.00», - сообщил собеседник агентства.
В МЧС уточнили, что горели не хозяйственные постройки, а три жилых дома, где проживают 11 человек. Огонь перекинулся и на четвертый дом, однако спасатели оперативно не допустили распространение огня. Также сотрудники МЧС вынесли из горящих зданий газовые баллоны. В результате происшествия никто не пострадал.
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Ранее в МЧС сообщили, что в поселке Симеиз горят три здания. На месте происшествия работали шесть автоцистерн, две водовозки и более 30 человек личного состава. Пожар локализовали в 14.30.
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