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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Спасатели ликвидировали пожар в Большой Ялте

Вторник
31 декабря 2019
19:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
31 декабря 2019


Спасатели полностью ликвидировали пожар, произошедший сегодня в поселке Симеиз на площади 600 кв. метров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

«Наши сотрудники полностью ликвидировали пожар. Ликвидация объявлена в 19.00», - сообщил собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что горели не хозяйственные постройки, а три жилых дома, где проживают 11 человек. Огонь перекинулся и на четвертый дом, однако спасатели оперативно не допустили распространение огня. Также сотрудники МЧС вынесли из горящих зданий газовые баллоны. В результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее в МЧС сообщили, что в поселке Симеиз горят три здания. На месте происшествия работали шесть автоцистерн, две водовозки и более 30 человек личного состава. Пожар локализовали в 14.30.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: На Южном берегу Крыма крупный пожар: горят хозпостройки на площади 800 кв метров. Крымские спасатели эвакуировали одного человека на пожаре общей площадью 800 кв. метров, произошедшем сегодня в Большой Ялте.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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