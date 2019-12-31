Снег в Крыму можно найти только высоко в горах

Устойчивый снежный покров в Крыму установился только на горе Ай-Петри.

Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Снежный покров сейчас только в горах - около трех сантиметров. Это гора Ай-Петри. Там отрицательные температуры, выпадают осадки и снег не тает», - сообщила она.

В городах Крыма мокрый снег синоптики обещают в первый день 2020 года. Но, вероятнее всего, долго он не пролежит из-за положительных температур. «В новогоднюю ночь холодный фронт атлантического циклона принесет дождь, переходящий к утру в мокрый снег. Температура в новогоднюю ночь от двух градусов мороза до трех градусов тепла. В столице республики около ноля градусов. 1 января днем снег, до пяти градусов тепла», - сообщила Любецкая.

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По ее словам, со 2 по 7 января погода в Крыму будет носить однородный характер. По ночам будут небольшие морозы до минус пяти градусов, днем - около ноля. Временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Теплее всего во время новогодних каникул будет на Южном берегу Крыма - до 5-7 градусов тепла.

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