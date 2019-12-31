Самые громкие происшествия уходящего года

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Кражи картин, взятки, убийства, несчастные случаи и катастрофы, произошедшие в 2019 году в Крыму и потрясшие полуостров.

Пожалуй, первое крупное происшествие 2019 года, которое действительно потрясло Крым, – пожар на танкерах «Канди» и «Маэстро» в Черном море. Огонь охватил суда во время перекачки топлива с борта на борт. В результате происшествия из 32 членов экипажа десять человек погибли, еще десять так и не были найдены. 12 человек удалось спасти, их госпитализировали в больницы Керчи.

27 января 2019 года уроженец Феодосии Денис Чуприков похитил из Третьяковской галереи полотно Куинджи «Ай-Петри. Крым». Оценочная стоимость картины – 12 миллионов рублей. Мужчина как ни в чем ни бывало снял картину со стены и просто вышел с ней из галереи. Вскоре его задержали правоохранители, которым он признался, что спрятал полотно на стройке.

10 апреля 2019 года на трассе Феодосия-Керчь за пределы проезжей части «вылетел» рейсовый автобус «Богдан». На момент ДТП в салоне авто находилось девять человек, из которых один погиб, один получил тяжелые травмы, а оставшиеся семь - травмы средней степени тяжести.

19 апреля в Севастополе возле многоэтажки на проспекте Победы №2Б обрушилась парковка. К счастью, пострадало только «железо» – были повреждены четыре автомобиля.

В середине июля крымчан потрясла новость о том, что в Судаке, возле Генуэзской крепости фотографы-живодеры избили двух туристов. Как выяснилось, двое мужчин отказались платить за фотографию с орлом, из-за чего между туристами и фотографами завязалась перепалка, переросшая в потасовку.

Лето ознаменовалось для симферопольцев началом капитального ремонта набережной реки Салгир. Однако и тут не обошлось без происшествий. Например, фирму-подрядчика стройки «Асгард» трижды обворовывали. В первый раз были украдены 400 поддонов под плитку, во второй – 20 метров кабеля, в третий – еще 80 метров электрокабеля.

5 сентября в районе мыса Толстый около Судака затонул прогулочный катер «Камелот». На борту находилось 13 человек, из них 12 удалось спасти, одна пассажирка пропала без вести. Лишь через день удалось ее найти тело. На данный момент дело в отношении владельца катера находится в суде.

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10 сентября в бушующем море возле Керчи пропал 15-летний подросток. В тот день двое братьев из Магнитогорска пошли в шторм купаться в море. Старший, 22-летний парень начал тонуть, младший бросился к нему. Однако, сотрудникам МЧС удалось вытащить из воды только старшего. Тело младшего нашли лишь спустя шесть дней в море, недалеко от места происшествия.

12 октября Крым взбудоражила новость, что в Международном детском центре «Артек» умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. Во время отдыха ему стало плохо и с предварительным диагнозом «пневмония» он был доставлен в Ливадийскую больницу, где скончался. Спустя месяц в МДЦ умерла 15-летняя девочка из Дагестана. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела.

Пожалуй, самое чудовищное преступление уходящего года – убийство пятилетней Даши Пилипенко. 13 ноября поступило сообщение о пропаже ребенка в селе Кропоткино Раздольненского района. Сотни волонтеров принимали участие в поисках ребенка, в небо была поднята легкомоторная авиация и беспилотники, однако усилия волонтеров так и не дали результатов. 15 ноября в убийстве девочки сознался ее отчим, который и показал место, где спрятал тело. 17 ноября сотни крымчан пришли, чтобы проститься с убитым ребенком.

Под конец года «хмельной сюрприз» крымчанам преподнес начальник отделения МВД России по городу Армянску, который оказался знатным бутлегером. По версии следствия, мужчина гнал контрафактный алкоголь и продавал его: установлено, что он продал 210 литров суррогата на общую сумму 113 тысяч рублей. При этом, проданный алкоголь представлял реальную опасность для жизни и здоровья потребителей. Сейчас полицейский находится под мерой пресечения.

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