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Власть -> Власть по-крымски

Развожаев поражен бесхозяйственным отношением к Севастополю

Вторник
31 декабря 2019
08:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

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Декабрь 2019
31 декабря 2019


И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев удивлен, почему в течение 15 лет власти города не ремонтировали лопнувшую трубу глубоководного вывода канализационных стоков в Черное море.

Эпизод с ремонтом коллектора Развожаев вспомнил, отвечая на вопрос об эмоциональных событиях 2019 года.

«Это вопрос отношения к городу. 15 лет сифонила труба, об этом все знали. Выбросы серьезно отравляли море. Потребовался миллион рублей и три недели», — рассказал глава города. Он пояснил, что качество морской воды в этом районе из года в год ухудшалось.

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В августе 2019 года Развожаев поручил провести обследование поврежденной трубы глубоководного коллектора в Голубой бухте после публикации снимков из космоса. Излом стальной трубы был устранен в 750 метров от берега на глубине 35 метров.

Прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик, сообщил летом Развожаев.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/31/razvozhaev-porazhen-beshozyaistvennym-otnosheniem-k-sevastopolju-126422/

 
 

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