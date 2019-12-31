Развожаев поражен бесхозяйственным отношением к Севастополю

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
31 декабря 2019
Эпизод с ремонтом коллектора Развожаев вспомнил, отвечая на вопрос об эмоциональных событиях 2019 года.
«Это вопрос отношения к городу. 15 лет сифонила труба, об этом все знали. Выбросы серьезно отравляли море. Потребовался миллион рублей и три недели», — рассказал глава города. Он пояснил, что качество морской воды в этом районе из года в год ухудшалось.
Читайте: «Следующий - Крым»: у Зеленского рассказали о новом обмене пленными
В августе 2019 года Развожаев поручил провести обследование поврежденной трубы глубоководного коллектора в Голубой бухте после публикации снимков из космоса. Излом стальной трубы был устранен в 750 метров от берега на глубине 35 метров.
Прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик, сообщил летом Развожаев.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине. Бывший председатель правительства АР Крым Сергей Куницын предлагал исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову делегировать АР Крым все полномочия, кроме суверенитета, чтобы «нивелировать смысл российского референдума».
Вчера: «Следующий - Крым»: у Зеленского рассказали о новом обмене пленными. В рамках следующего этапа обмена удерживаемыми лицами Киев планирует договориться об освобождении заключенных, содержащихся в Крыму.
Вчера: В Феодосии объявлен конкурс на лучший Гимн города. На последней в 2019 году сессии городского совета Феодосийского округа депутаты приняли решение о проведении с 1 февраля по 31 июля 2020 года открытого конкурса на лучший проект Гимна городского округа.
Вчера: Путин продлил особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 года. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2023 года действия норм, устанавливающих особенности регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/31/razvozhaev-porazhen-beshozyaistvennym-otnosheniem-k-sevastopolju-126422/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:10 На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников
09:31 Туристам в Крыму порекомендовали не ходить в горы
09:10 В первые дни нового года в Крыму на маршрут выйдут меньше автобусов
08:10 Развожаев поражен бесхозяйственным отношением к Севастополю
07:10 По мосту на улице Гагарина в Симферополе будет открыто только пешеходное движение
06:07 Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 декабря
30 декабря Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам
30 декабря Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине