Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 декабря

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +9, ближайшей ночью от 0 до +9 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 51 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 31 декабря.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 96 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +3, ближайшей ночью от +3 до +4 градусов.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 95 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +3, ближайшей ночью от 0 до +1 градусов.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 6, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 85 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 88 процентов. Ветер западный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 5, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 93 процентов. Ветер юго-западный до 8 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +7, ближайшей ночью от +5 до +8 градусов.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 94 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +5, ближайшей ночью от +3 до +6 градусов.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов. Ветер западный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 7, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Алупке - 10, в Балаклаве - 10, в Гаспре - 10, в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Малореченском - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 7, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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