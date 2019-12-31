По мосту на улице Гагарина в Симферополе будет открыто только пешеходное движение

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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31 декабря 2019
Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя главы муниципалитета Дмитрия Иванова.
По его словам, данное решение было согласовано с министерством транспорта Республики Крым. Основанием для этого послужило заключение о техническом состоянии балок моста, которое выдала специализированная организация.
«На время ремонта по мосту будет организовано пешеходное движение. От варианта с ограниченным запуском движения транспорта пришлось отказаться, прежде всего, по соображениям безопасности», - сказал Дмитрий Иванов.
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Как ранее сообщалось, ремонт моста на улице Гагарина был начат 1 декабря 2019 года, планировалось, что его закончат к 15 декабря. Однако в ходе работ было выявлено, что объект является аварийным, из-за чего сроки сдачи были перенесены на март 2020 года.
На данный момент рассматривается вариант сооружения временного моста, что даст возможность запустить движение хотя бы легкового транспорта.
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