Новый год в Крыму: более 300 спасателей перевели в режим повышенной готовности

В течение новогодних каникул безопасность на полуострове будут обеспечивать 350 спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС Крыма.

По информации ведомства, сотрудники МЧС уже перешли на повышенный режим готовности.

«На время новогодних и рождественских праздников также приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На особом контроле экстренных служб находятся места проведения новогодних и других праздничных массовых мероприятий», – сказано в сообщении.

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В Крыму и Севастополе с 31 декабря начались праздничные новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января.

Спасатели в Крыму просят туристов воздержаться от походов и поездок в горы в новогодние праздники. На 1 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.

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