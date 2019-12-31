Новый год в Крыму: более 300 спасателей перевели в режим повышенной готовности

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Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС Крыма.
По информации ведомства, сотрудники МЧС уже перешли на повышенный режим готовности.
«На время новогодних и рождественских праздников также приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На особом контроле экстренных служб находятся места проведения новогодних и других праздничных массовых мероприятий», – сказано в сообщении.
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В Крыму и Севастополе с 31 декабря начались праздничные новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января.
Спасатели в Крыму просят туристов воздержаться от походов и поездок в горы в новогодние праздники. На 1 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с.
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