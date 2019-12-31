Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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C начала года сим-карты жителей Крыма и Севастополя, пользующиеся тарифом «Супер МТС», перейдут под управление региональных операторов мобильной связи. Номера крымчан изменены не будут. Новый режим работы заключается в том, что собранная абонентская плата теперь будет поступать на счета региональных операторов.
Крымчане начнут платить налог на недвижимое имущество. Теперь с физических лиц будут ежегодно взимать плату в зависимости от стоимости объектов налогообложения. Платить придется за квартиры, дома, дачи, гаражи и даже парковочные места. Также в перечень входят и недостроенные объекты. Вместе с тем, временно построенные объекты не облагаются налогом.
Собственники малых отелей и гостевых домов со следующего года могут выйти на налоговые каникулы. Это коснется вновь зарегистрированных предпринимателей.
Также с 1 января будет продлен ряд льгот для виноделов полуострова. Документ дает разрешение на продажу алкоголя на вокзалах и в аэропортах республики.
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С 1 января по всей территории Крыма будет действовать единый тариф за услугу вывоза мусора. Так, жители всех городов республики будут платить по 50 рублей в месяц с человека, а в сельских районах – по 40 рублей.Ранее жители Ялты и Алушты платили больше, чем остальные крымчане. В течение всего 2019 года тариф для Алушты составлял 97 рублей, а для Алушты – 129 рублей.Ж/д перевозками займется новая компания
Водка, коньяк, бренди и ликероводочные изделия во всей стране вырастут в цене 1 января. Например, водка подорожает на 7%, коньяк – на 11%. Минимальная цена последнего составит 433 рубля за пол-литровую бутылку. Также повысилась стоимость этилового спирта. Решение об этом в Минфине РФ приняли впервые за последние пять лет.
Туалеты на железнодорожных вокзалах станут бесплатными. Такое решение связано с тем, что ранее путешественники довольно часто жаловались на стоимость услуг в «санитарной комнате».
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крыму пообещали 24 млрд рублей на здравоохранение в течение трех лет. По поручению президента России Владимира Путина Республика Крым в течение трех лет получит 24 миллиарда рублей из бюджета РФ на развитие сферы здравоохранения.
Воскресенье, 29 декабря 2019: Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост. Путин сделал прогноз, что «при правильном обслуживании и своевременном ремонте Крымский мост может стоять века».
Воскресенье, 29 декабря 2019: В парке «Алупкинский» пообещали высадить 50 пальм. В парке-памятнике садово-паркового искусства «Алупкинский» в осенне-зимний период проходит плановое удаление сухостойных и аварийных деревьев.
Пятница, 27 декабря 2019: В Крыму решили придумать закон о яхтенном туризме. Проект закона о яхтенном туризме решили подготовить крымские депутаты при сотрудничестве с коллегами из Севастополя и Краснодарского края.
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