Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Развитие Крыма

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Вторник
31 декабря 2019
14:51

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
31 декабря 2019


Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

© Новости Крыма

В новом году крымчане начнут платить налог на недвижимость, подорожает алкоголь, и для большинства из нас изменится мобильный оператор. Вместе с тем, увеличатся некоторые пособия, туалеты на вокзалах станут бесплатными, а владельцы винзаводов и отелей начнут пользоваться новыми льготами.

C начала года сим-карты жителей Крыма и Севастополя, пользующиеся тарифом «Супер МТС», перейдут под управление региональных операторов мобильной связи. Номера крымчан изменены не будут. Новый режим работы заключается в том, что собранная абонентская плата теперь будет поступать на счета региональных операторов.

Крымчане начнут платить налог на недвижимое имущество. Теперь с физических лиц будут ежегодно взимать плату в зависимости от стоимости объектов налогообложения. Платить придется за квартиры, дома, дачи, гаражи и даже парковочные места. Также в перечень входят и недостроенные объекты. Вместе с тем, временно построенные объекты не облагаются налогом.

Собственники малых отелей и гостевых домов со следующего года могут выйти на налоговые каникулы. Это коснется вновь зарегистрированных предпринимателей.

Также с 1 января будет продлен ряд льгот для виноделов полуострова. Документ дает разрешение на продажу алкоголя на вокзалах и в аэропортах республики.

Читайте: Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым

С 1 января по всей территории Крыма будет действовать единый тариф за услугу вывоза мусора. Так, жители всех городов республики будут платить по 50 рублей в месяц с человека, а в сельских районах – по 40 рублей.Ранее жители Ялты и Алушты платили больше, чем остальные крымчане. В течение всего 2019 года тариф для Алушты составлял 97 рублей, а для Алушты – 129 рублей.Ж/д перевозками займется новая компания

Водка, коньяк, бренди и ликероводочные изделия во всей стране вырастут в цене 1 января. Например, водка подорожает на 7%, коньяк – на 11%. Минимальная цена последнего составит 433 рубля за пол-литровую бутылку. Также повысилась стоимость этилового спирта. Решение об этом в Минфине РФ приняли впервые за последние пять лет.

Туалеты на железнодорожных вокзалах станут бесплатными. Такое решение связано с тем, что ранее путешественники довольно часто жаловались на стоимость услуг в «санитарной комнате».

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крыму пообещали 24 млрд рублей на здравоохранение в течение трех лет. По поручению президента России Владимира Путина Республика Крым в течение трех лет получит 24 миллиарда рублей из бюджета РФ на развитие сферы здравоохранения.

Воскресенье, 29 декабря 2019: Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост. Путин сделал прогноз, что «при правильном обслуживании и своевременном ремонте Крымский мост может стоять века».

Воскресенье, 29 декабря 2019: В парке «Алупкинский» пообещали высадить 50 пальм. В парке-памятнике садово-паркового искусства «Алупкинский» в осенне-зимний период проходит плановое удаление сухостойных и аварийных деревьев.

Пятница, 27 декабря 2019: В Крыму решили придумать закон о яхтенном туризме. Проект закона о яхтенном туризме решили подготовить крымские депутаты при сотрудничестве с коллегами из Севастополя и Краснодарского края.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/31/novye-nalogi-uhod-mts-besplatnye-tualety-chto-izmenitsya-v-krymu-v-2020m-godu-126429/

 
 

Развитие Крыма

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост

Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым

Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.