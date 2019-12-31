Новые данные о связи алкоголя и домашнего насилия. Все еще хуже, чем мы думали

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Ученые проанализировали данные за 16 лет

Мужчины, которые злоупотребляют алкоголем или наркотиками в шесть-семь раз чаще замешаны в домашнем насилии, в первую очередь по отношению к женщинам. Крупное исследование, которое показало это, было проведено в Швеции и опубликовано в журнале PLoS Medicine. Ученые проанализировали сотни тысяч историй болезни и полицейских протоколов за 16 лет.

«Программы лечения для виновных до настоящего времени были не очень эффективными. Вероятно, это было связано с недостатком качественных доказательств, касающихся факторов риска, на которые нужно воздействовать», - сказал BBC News Сина Фейзел (Seena Fazel), профессор Оксфордского университета, один из авторов исследования.

Фейзел считает, что виновные в домашнем насилии должны быть обследованы на предмет злоупотребления алкоголем и наркотиками, чтобы предупредить рецидивы. Это должно быть приоритетом в программах профилактики насилия.

В исследовании ученые наблюдали за 140 тысячами мужчин с 1998 по 2013 год. Авторов интересовало, как часто мужчин арестовывали за угрозы, атаки и сексуальное насилие по отношению к женам и бывшим партнерам. Оказалось, что 1,7% мужчин, которые злоупотребляли алкоголем, арестовывали по таким обвинениям: примерно в шесть раз больше, чем их сверстников в среднем. Для мужчин с наркотической зависимостью этот показатель составил 2,1% - в семь раз чаще.

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В комментарии BBC News Вера Бейрд (Vera Baird), уполномоченный по делам жертв в Англии и Уэльсе, сказала, что к этим данным нужно отнестись с некоторой осторожностью. Дело в том, что многие мужчины, остаются склонными к насилию и в трезвом состоянии.

«И многие люди, замешанные в домашнем насилии и насильственном контроле, не имеют проблем с алкоголем и наркотиками. Поэтому было бы ошибкой переправлять ресурсы программы борьбы с домашним насилием на борьбу с алкоголизмом и наркоманией», - подчеркнула она.

Также проверили, как влияют на склонность к домашнему насилию генетические факторы и наследственность. Для этого они сравнили данные братьев, которые участвовали в исследовании. Оказалось, что пьющие и злоупотребляющие наркотиками мужчины бывают замешанными в насилии гораздо чаще.

К домашнему насилию оказались более склонными люди с нарушениями поведения и расстройствами нарушениями – депрессией, дефицитом внимания и гиперактивностью, расстройствами личности. Но эта связь была не такой выразительной, как в случае с алкоголем и наркотиками.

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