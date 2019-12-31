На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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31 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
Как рассказал директор муниципального бюджетного учреждения Антон Подабед первого января, в пять утра, 12 дворников начнут убирать площадь Ленина.
— Планируем провести санитарную очистку центральной части города к семи часам утра, – отметил Антон Подабед.
По его информации, в период зимних праздников будет также обеспечена уборка всех центральных и проходных улиц Симферополя. В течение новогодних каникул на дежурстве будет 200 работников и 20 единиц техники МБУ «Город».
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— При наступлении неблагоприятных погодных условий наши бригады оперативно приступят к обработке проезжей части и тротуаров реагентом. Для этих целей уже подготовлены специализированные машины и инвентарь для дворников, – добавил директор «Города».
Напомним, спецтехника МБУ «Город» полностью готова для зимнего содержания улиц крымской столицы.
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