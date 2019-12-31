На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников

В период новогодних праздников на территории крымской столицы санитарной очисткой общественных территорий будет заниматься 200 дворников МБУ «Город».

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Как рассказал директор муниципального бюджетного учреждения Антон Подабед первого января, в пять утра, 12 дворников начнут убирать площадь Ленина.

— Планируем провести санитарную очистку центральной части города к семи часам утра, – отметил Антон Подабед.

По его информации, в период зимних праздников будет также обеспечена уборка всех центральных и проходных улиц Симферополя. В течение новогодних каникул на дежурстве будет 200 работников и 20 единиц техники МБУ «Город».

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— При наступлении неблагоприятных погодных условий наши бригады оперативно приступят к обработке проезжей части и тротуаров реагентом. Для этих целей уже подготовлены специализированные машины и инвентарь для дворников, – добавил директор «Города».

Напомним, спецтехника МБУ «Город» полностью готова для зимнего содержания улиц крымской столицы.

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