На Южном берегу Крыма крупный пожар: горят хозпостройки на площади 800 кв метров

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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31 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
«Горят три отдельно стоящих, но рядом расположенных здания. Площадь пожара 800 кв. метров. На месте работают шесть автоцистерн, две водовозки и более 30 человек личного состава», - сообщил собеседник агентства.
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Пожар произошел сегодня в поселке Симеиз (Большая Ялта). По данным МЧС, вероятнее всего, возгорание произошло в хозяйственных постройках.
Как сообщил информированный источник, на пожаре эвакуирован один человек. Жертв в результате происшествия нет.
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