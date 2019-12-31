На Южном берегу Крыма крупный пожар: горят хозпостройки на площади 800 кв метров

Крымские спасатели эвакуировали одного человека на пожаре общей площадью 800 кв. метров, произошедшем сегодня в Большой Ялте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

«Горят три отдельно стоящих, но рядом расположенных здания. Площадь пожара 800 кв. метров. На месте работают шесть автоцистерн, две водовозки и более 30 человек личного состава», - сообщил собеседник агентства.

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Пожар произошел сегодня в поселке Симеиз (Большая Ялта). По данным МЧС, вероятнее всего, возгорание произошло в хозяйственных постройках.

Как сообщил информированный источник, на пожаре эвакуирован один человек. Жертв в результате происшествия нет.

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