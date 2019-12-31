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Общество -> Погода в Крыму

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 1 января

Вторник
31 декабря 2019
15:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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31 декабря 2019


МЧС сообщило о сильных осадках, которые ожидаются в Крыму 1 января.

Штормовое предупреждение опубликовано на сайте министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 метров в секунду», - говорится в сообщении.

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Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила сообщила, что устойчивый снежный покров будет только в горах. Любецкая отметила, что со 2 января погода будет однородной – по ночам ожидаются морозы, а днем около нуля.

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