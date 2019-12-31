МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 1 января

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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31 декабря 2019
Штормовое предупреждение опубликовано на сайте министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 метров в секунду», - говорится в сообщении.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 декабря
Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила сообщила, что устойчивый снежный покров будет только в горах. Любецкая отметила, что со 2 января погода будет однородной – по ночам ожидаются морозы, а днем около нуля.
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Сегодня: Снег в Крыму можно найти только высоко в горах. Устойчивый снежный покров в Крыму установился только на горе Ай-Петри.
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +9, ближайшей ночью от 0 до +9 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 51 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 71 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.
Воскресенье, 29 декабря 2019: Снег и гололед - спасатели предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму. Спасатели предупредили водителей об опасных погодных явлениях в Крыму в воскресенье, специалисты активно обрабатывают дороги.
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