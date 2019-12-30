В Крыму за неделю произошло 24 пожара и 13 аварий на дорогах

В Крыму за минувшую неделю произошло 24 пожара и 13 аварий на дорогах, сообщает пресс-служба управления МЧС России в Крыму.

Как отмечается, в результате оперативных действий спасателей в результате аварий на дорогах было спасено 17 человек, три человека погибли.

«Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 24 пожара, семь из них – пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах было спасено два человека, два человека погибли. В горно-лесной зоне и на водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано», – говорится в сообщении.

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Ранее крымские спасатели сообщили, что из-за ухудшения погодных условий в Крыму автомобилистам необходимо предусмотреть возможные чрезвычайные ситуации и быть внимательными и осторожными.

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