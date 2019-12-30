В Крыму хотят, чтобы Лукашенко пустил поезда и самолеты на полуостров

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
30 декабря 2019
Об этом сообщил глава общественной организации, член общественной палаты Союзного государства Роман Чегринец.
«Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа и железнодорожных рейсов между нашими регионами. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства России и Белоруссии», – цитирует общественника РИА Новости.
Чегринец выразил уверенность, что первым международным железнодорожным рейсом в Крым должен стать поезд Минск – Симферополь.
Читайте: Аксенов пригласил власти Украины прокатиться на поезде в Крым
«Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Беларусью. Мы выступали и будем выступать за прямое авиасообщение наших регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, мы очень хотим и запуска прямого железнодорожного сообщения», - сказал он.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Треть пассажиров крымских троллейбусов ездят зайцами. Свыше 30% пассажиров госпредприятия «Крымтроллейбус» не оплачивают за проезд.
Вчера: «Крымавтодор» установил светофор системы «Радуга» на Евпаторийской трассе. Госпредприятие «Крымавтодор» установило светофор с повторителем сигнала системы «Радуга» на Евпаторийской трассе.
Вчера: В Ялте и пригороде открылись дополнительные платные парковки. Четыре дополнительных платных парковки будут действовать в ялтинском регионе в период новогодних праздников.
Вчера: В Крыму теперь можно нажаловаться по телефону на таксистов. Сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю на время новогодних праздников открыли «горячую линию» по услугам такси и каршеринга.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/30/v-krymu-hotyat-chtoby-lukashenko-pustil-poezda-i-samolety-na-poluostrov-126391/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:10 В Крыму хотят, чтобы Лукашенко пустил поезда и самолеты на полуостров
14:39 Аксенов высказался о судьбе мусоросжигательного завода в Крыму
13:56 Треть пассажиров крымских троллейбусов ездят зайцами
13:24 В Феодосии объявлен конкурс на лучший Гимн города
12:40 Скульптуру цапли установили на набережной реки в Симферополе
11:51 Стали известны подробности смертельной аварии на трассе «Таврида»
11:17 Путин продлил особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 года
10:45 Севастопольский порт готовят к концессии