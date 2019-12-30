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Власть -> Транспорт Крыма

В Крыму хотят, чтобы Лукашенко пустил поезда и самолеты на полуостров

Понедельник
30 декабря 2019
15:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Декабрь 2019
30 декабря 2019


Организация «Белорусская община Крыма» готовит обращение в адрес президента Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть прямое железнодорожное и авиационное сообщение с Крымским полуостровом.

Об этом сообщил глава общественной организации, член общественной палаты Союзного государства Роман Чегринец.

«Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа и железнодорожных рейсов между нашими регионами. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства России и Белоруссии», – цитирует общественника РИА Новости.

Чегринец выразил уверенность, что первым международным железнодорожным рейсом в Крым должен стать поезд Минск – Симферополь.

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«Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Беларусью. Мы выступали и будем выступать за прямое авиасообщение наших регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, мы очень хотим и запуска прямого железнодорожного сообщения», - сказал он.

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