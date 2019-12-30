В Феодосии объявлен конкурс на лучший Гимн города

Использованы материалы: Новости Крыма, Кафа
Регионы Крыма: Феодосия
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2019
Декабрь 2019
30 декабря 2019
– Провести открытый творческий конкурс на лучший проект Гимна муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым в период с 01 февраля 2020 года по 31 июля 2020 года, – сказано в тексте документа.
Представленные проекты Гимна города будет рассматривать комиссия из 17 человек. В состав комиссии входят депутаты Феодосийского городского совета, представители органов местного самоуправления, представители Общественного совета, деятели искусств, специалисты в сфере культуры, музыки и литературы, профессиональные музыканты, руководители профессиональных музыкальных коллективов, представители творческих союзов.
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В Положении о порядке проведения конкурса, в частности, сказано:
– в Конкурсе могут принимать участие профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации и граждане. Заявка на участие в конкурсе подается в Комиссию и должна содержать имя, отчество, фамилию автора (авторов), адрес места жительства (местонахождения), контактные телефоны. Если в конкурсе участвуют авторские коллективы, то в заявке на участие в конкурсе указываются сведения обо всех авторах с указанием их авторского участия, наименования коллектива.
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