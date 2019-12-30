В Алуште нашли труп мужчины в фонтане на центральной набережной

Утром, 29 декабря, на центральной набережной Алушты из фонтана «Рыбак» извлекли труп местного жителя.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Причины гибели пока не установлены, работают правоохранительные органы.

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