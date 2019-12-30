В Алуште мужчина утопил собутыльника в фонтане на набережной

В Алуште прохожие обнаружили в фонтане на набережной города тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму.

«Предварительно установлено, что в ходе словесного конфликта один мужчина толкнул другого, пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся», - сообщили в крымском управлении СК.

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По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. На данный момент личности погибшего и злоумышленника уже установлены. С подозреваемым работают следователи.

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