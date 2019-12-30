В 2019 году ФЦП в Севастополе выполнено чуть более чем наполовину

По итогам 2019 года федеральная целевая программа «Социально-экономическое развития Крыма и Севастополя до 2022 года» в Севастополе выполнена на 56%.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Сейчас у нас кассовое исполнение ФЦП порядка 62%, освоение 56% - это подтвержденный факт. Если бы все законтрактовали – это канализационные очистные сооружения «Южные», три больницы, это Камышовое шоссе в полном объеме, тогда было бы освоение около 100%», - сказал он.

По его словам, в этом году не удалось заключить контракты на строительство канализационных очистных сооружений «Южные», технопарк «Гераклид» и больниц из-за недочетов при проектировании этих объектов.

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Развожаев подчеркнул, что принято решение о перепроектировании объектов. Контракты с подрядчиками планируется заключить в 2020 году.

В этом году в рамках ФЦП были построены парк Победы, школа-коллегиум, проведена газификация ряда районов города, ведется строительство седьмого участка трассы «Таврида».

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