В 2019 году ФЦП в Севастополе выполнено чуть более чем наполовину

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
30 декабря 2019
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам уходящего года.
«Сейчас у нас кассовое исполнение ФЦП порядка 62%, освоение 56% - это подтвержденный факт. Если бы все законтрактовали – это канализационные очистные сооружения «Южные», три больницы, это Камышовое шоссе в полном объеме, тогда было бы освоение около 100%», - сказал он.
По его словам, в этом году не удалось заключить контракты на строительство канализационных очистных сооружений «Южные», технопарк «Гераклид» и больниц из-за недочетов при проектировании этих объектов.
Читайте: Налоговые поступления в бюджет Севастополя за год составили почти 13 млрд рублей
Развожаев подчеркнул, что принято решение о перепроектировании объектов. Контракты с подрядчиками планируется заключить в 2020 году.
В этом году в рамках ФЦП были построены парк Победы, школа-коллегиум, проведена газификация ряда районов города, ведется строительство седьмого участка трассы «Таврида».
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Аксенов обещает: цены на топливо в Крыму упадут, но только в следующем году. Власти Крыма думают, что предпринимают меры по снижению цен на топливо в республике.
Вчера: Названа стоимость самой доступной квартиры в Крыму. Минимальная стоимость квартиры в Крыму – 550 тысяч рублей. В такую сумму было оценено жилое помещение в селе Чапаевка, Советского района Республики Крым.
Суббота, 28 декабря 2019: В Крыму накажут АЗС за необоснованные цены на топливо. В Крыму одна из крупных сетей автозаправочных станций необоснованно повысила цены на бензин и будет привлечена к ответственности.
Суббота, 28 декабря 2019: В Крыму заявили о снижении задолженности по зарплате. Задолженность по зарплате на предприятиях Крыма к концу года снизилась до 21,7 млн рублей.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/30/v-2019-godu-ftsp-v-sevastopole-vypolneno-chut-bolee-chem-napolovinu-126380/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
11:51 Стали известны подробности смертельной аварии на трассе «Таврида»
11:17 Путин продлил особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 года
10:45 Севастопольский порт готовят к концессии
09:42 Многокилометровая пробка: на трассе «Таврида» в Крыму крупное ДТП
09:35 В 2019 году ФЦП в Севастополе выполнено чуть более чем наполовину
08:53 Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя
08:51 В Алуште нашли труп мужчины в фонтане на центральной набережной
08:15 В Крыму за неделю произошло 24 пожара и 13 аварий на дорогах