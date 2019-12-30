Треть пассажиров крымских троллейбусов ездят зайцами

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Свыше 30% пассажиров госпредприятия «Крымтроллейбус» не оплачивают за проезд.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

«За 11 месяцев 2019 года отдел контроля провел 42 860 контрольно-проверочных мероприятий с целью недопущения невыдачи билетов пассажирам и оплаты проезда. По данным проведенных мероприятий было составлено 194 акта на водителей предприятия за невыдачу билетов пассажирам, 9 водителей были уволены. Также более 30 % всех пассажиров, пользующихся услугами общественного транспорта предприятия, не оплачивают свой проезд», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что штраф за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей в городском транспорте и от 300 до 700 рублей в междугороднем. За повторный безбилетный проезд штраф составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что «Крымтроллейбус» намерен с 2020 года усилить контроль на линиях за финансовой дисциплиной как водителей, так и пассажиров.

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