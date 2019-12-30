Стали известны подробности смертельной аварии на трассе «Таврида»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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30 декабря 2019
Ранее сообщалось, что в районе поселка Зуя столкнулись автобус и грузовик.
По информации МВД, водитель грузового автомобиля «Mercedes» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «МАН». В результате аварии погиб один человек – водитель грузовика, еще три человека, один пассажир грузовика и два пассажира автобуса, получили травмы различной степени тяжести.
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Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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