Стали известны подробности смертельной аварии на трассе «Таврида»

Сотрудники МВД по РК выясняют обстоятельства аварии на трассе «Таврида», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Зуя столкнулись автобус и грузовик.

По информации МВД, водитель грузового автомобиля «Mercedes» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «МАН». В результате аварии погиб один человек – водитель грузовика, еще три человека, один пассажир грузовика и два пассажира автобуса, получили травмы различной степени тяжести.

Читайте: На востоке Крыма - новый случай бешенства

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Многокилометровая пробка: на трассе «Таврида» в Крыму крупное ДТП. На трассе «Таврида» в районе поселка Зуя столкнулись автобус и грузовик.

Сегодня : В Алуште нашли труп мужчины в фонтане на центральной набережной. Утром, 29 декабря, на центральной набережной Алушты из фонтана «Рыбак» извлекли труп местного жителя.

Сегодня : В Крыму за неделю произошло 24 пожара и 13 аварий на дорогах. В Крыму за минувшую неделю произошло 24 пожара и 13 аварий на дорогах, сообщает пресс-служба управления МЧС России в Крыму.

Вчера : В Крыму микроавтобус врезался в бензовоз: пострадавшие в реанимации. В городском округе Алушта в районе села Нижняя Кутузовка пассажирский автобус Volkswagen врезался в бензовоз МАЗ.