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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе «Таврида»

Понедельник
30 декабря 2019
11:51

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
30 декабря 2019


Сотрудники МВД по РК выясняют обстоятельства аварии на трассе «Таврида», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Зуя столкнулись автобус и грузовик.

По информации МВД, водитель грузового автомобиля «Mercedes» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «МАН». В результате аварии погиб один человек – водитель грузовика, еще три человека, один пассажир грузовика и два пассажира автобуса, получили травмы различной степени тяжести.

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Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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