«Следующий - Крым»: у Зеленского рассказали о новом обмене пленными

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В рамках следующего этапа обмена удерживаемыми лицами Киев планирует договориться об освобождении заключенных, содержащихся в Крыму.

Об этом заявил постпред президента Украины в АРК Антон Кориневич.

«В течение последних нескольких дней звучали вопросы относительно освобождения политических узников, которые находятся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения», – говорится в заявлении постпреда, опубликованном на сайте ведомства.

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По словам Кориневича, «ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт».

«Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым», – заключил он.

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