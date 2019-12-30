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Власть -> Власть по-крымски

«Следующий - Крым»: у Зеленского рассказали о новом обмене пленными

Понедельник
30 декабря 2019
16:17

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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30 декабря 2019


«Следующий - Крым»: у Зеленского рассказали о новом обмене пленными

© lb.ua

В рамках следующего этапа обмена удерживаемыми лицами Киев планирует договориться об освобождении заключенных, содержащихся в Крыму.

Об этом заявил постпред президента Украины в АРК Антон Кориневич.

«В течение последних нескольких дней звучали вопросы относительно освобождения политических узников, которые находятся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения», – говорится в заявлении постпреда, опубликованном на сайте ведомства. 

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По словам Кориневича, «ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт».

«Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым», – заключил он.

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