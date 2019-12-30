Скульптуру цапли установили на набережной реки в Симферополе

Скульптура цапли Симы появилась на отремонтированной набережной реки Салгир в Симферополе. Композицию изготовили крымские кузнецы по инициативе депутатов горсовета.

«Официальное открытие состоится 30 декабря. Композиция изготовлена крымскими кузнецами за счет меценатов», - сообщили в пресс-службе Симферопольского городского совета.

Скульптура установлена рядом с Крымским музыкальным училищем. Мастера изобразили в полный рост цаплю Симу, которая стала символом реконструкции набережной в крымской столице, и ковш экскаватора, очищающий русло реки.

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Цапля поселилась на Салгире весной. Горожане назвали ее Сима, многие симферопольцы внимательно следили за судьбой цапли. А она практически с самого начала наблюдала за ходом капитального ремонта набережной реки Салгир. Цаплю абсолютно не смущали работающие рядом экскаваторы.

После завершения капремонта набережной Сима пропала.

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