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Власть -> Коммунальное хозяйство

Скульптуру цапли установили на набережной реки в Симферополе

Понедельник
30 декабря 2019
12:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
30 декабря 2019


Скульптура цапли Симы появилась на отремонтированной набережной реки Салгир в Симферополе. Композицию изготовили крымские кузнецы по инициативе депутатов горсовета.

«Официальное открытие состоится 30 декабря. Композиция изготовлена крымскими кузнецами за счет меценатов», - сообщили в пресс-службе Симферопольского городского совета.

Скульптура установлена рядом с Крымским музыкальным училищем. Мастера изобразили в полный рост цаплю Симу, которая стала символом реконструкции набережной в крымской столице, и ковш экскаватора, очищающий русло реки. 

Читайте: Скульптуру цапли установили на набережной реки в Симферополе

Цапля поселилась на Салгире весной. Горожане назвали ее Сима, многие симферопольцы внимательно следили за судьбой цапли. А она практически с самого начала наблюдала за ходом капитального ремонта набережной реки Салгир. Цаплю абсолютно не смущали работающие рядом экскаваторы. 

После завершения капремонта набережной Сима пропала.

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Вчера: Севастопольцев уже предупреждают об отключениях света в январе. «Севастопольэнерго» обнародовало график отключений света в городе на январь.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/30/skulpturu-tsapli-ustanovili-na-naberezhnoi-reki-v-simferopole-126390/

 
 

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