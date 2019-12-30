Симферополь и часть Севастополя стоят в предновогодних пробках

В Севастополе и Симферополе на центральных улицах 30 декабря наблюдаются предновогодние пробки.

Об этом сообщает сервис «Яндекс пробки».

В Севастополе ограничего движение транспорта по проспекту Генерала Острякова, на улицах Хрусталева, Нины Ониловой, Ковпака, Кожанова, Руднева, Льва Толстого, Олега Кошевого, Котовского, Ивана Голубца, Большая Морская, Адмирала Октябрьского, Новороссийская, 6-я Бастионная.

В Симферополе пробки на проспектах Победы, Кирова, на улицах Толстого, Шмидта, Караимская, Севастопольская, Самокиша, Жуковского, Желябова, Серова, Ленина, Воровского, Киевская и на Московской площади.

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Движение в Симферополе днем, 28 декабря парализовали пробки.

Ранее начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко рассказал, что основная причина заторов – это предновогодние праздники, однако проблема пробок также существует из-за ремонта дорог и увеличения количества машин в городе.

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