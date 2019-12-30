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Власть -> Порты Крыма

Севастопольский порт готовят к концессии

Понедельник
30 декабря 2019
10:45

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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Декабрь 2019
30 декабря 2019


Правительство Севастополя планирует оздоровить Севастопольский морской порт за счет заключения концессионных договоров с инвесторами.

Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Сейчас идет большая работа по инвентаризации имущественного комплекса порта – площадок, причалов, чтобы понять, что под управлением порта, а затем приступит к его развитию. Причалы просто в аренду передаваться не будут. Все это будет строиться на концессионной модели: предприятие реализуется проект и получает определенные льготы. Все имущество остается за городом. Сейчас все подробно прорабатывается», - сказал он.

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По словам Развожаева, морской порт будет развиваться за счет перевалки грузов – зерна, нефти, строительных материалов, а также за счет рыбохозяйственного комплекса.

«В будущем порт должен выйти в идеале на перевалку где-то на 15 млн тонн грузов в год. Понятно, что мы ограничены во взаимодействии. Это, прежде всего, Сирия, но с возможностью хаба на ближнем востоке» – сказал он.

Развожаев отметил, что стратегия оздоровления порта будет представлена на экономическом форуме в Сочи.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 24 декабря 2019: В России анонсируют старт продажи круизов в Абхазию через Севастополь. В России сообщают, что с 24 декабря открывают продажу круизов на рейс лайнера «Князь Владимир» в непризнанную Абхазию.

Пятница, 20 декабря 2019: Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов. С 21 по 24 декабря судовладельцам стоит отказаться от выхода судов в акваторию Крымского моста.

Вторник, 10 декабря 2019: В Крыму пообещали летом запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию. Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» планируют запустить по маршруту Феодосия–Ялта летом 2020 года.

Пятница, 6 декабря 2019: Минтранс Крыма назвал имя нового главы Крымских морских портов. Министерство транспорта Республики Крым озвучило имя нового руководителя госпредприятия «Крымские морские порты».

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/30/sevastopolskii-port-gotovyat-k-kontsessii-126392/

 
 

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