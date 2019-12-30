Севастопольский порт готовят к концессии

Правительство Севастополя планирует оздоровить Севастопольский морской порт за счет заключения концессионных договоров с инвесторами.

Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Сейчас идет большая работа по инвентаризации имущественного комплекса порта – площадок, причалов, чтобы понять, что под управлением порта, а затем приступит к его развитию. Причалы просто в аренду передаваться не будут. Все это будет строиться на концессионной модели: предприятие реализуется проект и получает определенные льготы. Все имущество остается за городом. Сейчас все подробно прорабатывается», - сказал он.

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По словам Развожаева, морской порт будет развиваться за счет перевалки грузов – зерна, нефти, строительных материалов, а также за счет рыбохозяйственного комплекса.

«В будущем порт должен выйти в идеале на перевалку где-то на 15 млн тонн грузов в год. Понятно, что мы ограничены во взаимодействии. Это, прежде всего, Сирия, но с возможностью хаба на ближнем востоке» – сказал он.

Развожаев отметил, что стратегия оздоровления порта будет представлена на экономическом форуме в Сочи.

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