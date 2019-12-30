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Власть -> Из истории Крыма

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Понедельник
30 декабря 2019
08:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

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30 декабря 2019


Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

© sevastopolis.com

В библиотеке им. Толстого состоялась презентация трехтомной монографии по истории Севастополя, которая создается по инициативе севастопольского отделения Российского исторического общества.

О том, что будет собой представлять этот труд, мы писали в октябре 2018 года, когда трехтомник еще задумывался как двухтомник. Анонсировал его тогда председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. А примерно через полгода руководитель регионального отделения РОО Екатерина Алтабаева подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с представителями Фонда «История Отечества» и Института российской истории РАН.

Предполагаемый общий объем трехтомника — 4 млн печатных знаков (около 1100 книжных страниц). Основным источником финансирования проекта являются средства фонда «История Отечества» и АО «Объединенная судостроительная корпорация». Организационную поддержку проекта осуществляют Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова и МИМК «35-я береговая батарея», консультационную — Институт российской истории РАН. Работа над монографией велась более года, и вот вчера организаторы работы и авторы собрались, чтобы ответить на вопросы севастопольцев.

Вопросов было не слишком много: все понимают, насколько сложная задача стоит перед авторами. Материалов по истории города огромное количество, в том числе и тех, что никогда еще не публиковались. Вычленить главное не просто трудно — думать, насколько ценная информация остается за кадром, по-настоящему больно.

«История Севастополя за эти годы вместила в себя так много, что рассказать обо всем в рамках монографии невозможно. Один только пример — работа до 2014 года общественных организаций, которые помогали возвращению Севастополя и Крыма в состав России», — говорит руководитель проекта, директор МИМК «35-я батарея» Валерий Володин.

На начало 2000 года, добавляет Валерий Иванович, в Севастополе было зарегистрировано 383 общественных организации. И это только один пример, а их множество. Есть, например, бесценные воспоминания участников второй обороны Севастополя. Поэтому в процессе работы многократно высказывались пожелания не ограничиваться монографией и создать хотя бы электронную хрестоматию, которая вместила бы уникальные документы и свидетельства. Необходим, уверены участники пресс-конференции, и музей истории Севастополя.

Один из первых вопросов касался стиля, которым будет написан масштабный исторический труд. Будет ли он понятен молодежи и школьникам, интересно ли будет его читать?

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Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в городе Севастополе Вадим Хапаев заверил, что коллектив сделает для этого все возможное.

«Мы боремся и поборем ситуацию для того, чтобы текст был понятным», — сказал он.

Для издания первого тома, текст которого написан полностью, будут использованы средства Фонда президентских грантов. Однако до завершения работы над монографией, подчеркивает Екатерина Алтабаева, еще очень и очень далеко: авторские тексты нужно отредактировать, снабдить иллюстрациями и картами. Что касается авторского коллектива, он, по словам Екатерина Борисовны, отбирался по единственному критерию: научной состоятельности и погруженности в ту эпоху, о которой автору предстояло писать.

«Авторский коллектив составляет около 50 человек, и в абсолютном большинстве это севастопольские историки. Есть отдельная группа авторов, которые писали главу о природе Севастополя — это кандидаты и доктора географических и биологических наук», — говорит Вадим Хапаев.

Есть в составе авторского коллектива и несколько ученых из других городов. Например, раздел по генуэзскому и феодорийскому периодам пишет ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Виктор Мыц. Зато второй и третий тома, которые начинаются с момента создания Севастополя, написаны полностью севастопольскими авторами или теми, кто жил и работал здесь бóльшую часть своей жизни. Промежуточным результатом работы, по словам Вадима Хапаева, он доволен.

«Есть качественные научные тексты, и сделано это очень быстро. Когда мы сообщаем своим коллегам из других регионов, что такая работа сделана за год, они не верят. Это севастопольский энтузиазм в чистом виде», — говорит он.

Главное, что хотелось бы подчеркнуть — это цель, о которой говорили сразу несколько выступающих: монография должна дать читателю понимание — что же такое город Севастополь. И добавить к этому нечего.

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