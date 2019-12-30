Путин продлил особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 года

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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30 декабря 2019
© РИА Новости
Документ опубликован на российском официальном портале правовой информации, сообщают СМИ.
Как отмечается, подписанный закон даст возможность предприятиям отрасли в плановом режиме завершить приведение своей деятельности к требованиям российского федерального законодательства.
Кроме того, документ позволяет реализовывать производимую в Крыму винодельческую продукцию на вокзалах и в аэропортах, поскольку из-за санкций на международные пассажирские перевозки на полуострове отсутствуют магазины беспошлинной торговли.
Согласно закону, отмечает СМИ, требование оснащать автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, начнет действовать с 1 января 2021 года. Виноматериалы, произведенные из винограда, выращенного на территории Крыма и Севастополя (урожаев до 2015 года), подлежат однократной инвентаризации, проводимой их владельцами с участием представителей федерального органа по контролю за производством и оборотом алкогольной продукции.
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Ранее Госдума России приняла в окончательном третьем чтении закон об отсрочке до 1 января 2023 года вступления в силу ряда положений российского закона о госрегулировании алкогольной продукции.
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