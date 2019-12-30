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Здоровье -> Медицинские советы

Пищевые ограничения - новое одиночество

Понедельник
30 декабря 2019
21:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

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30 декабря 2019


Пищевые ограничения - новое одиночество

© pixabay.com

Чувство одиночества возникает, когда человек не может разделить общую еду с остальными

Праздники, как правило, связаны с застольями. Люди, которые соблюдают ограничения в питании – из-за аллергии, проблем со здоровьем, религиозных или культурных норм – чаще чувствуют себя одинокими в это время.

Новое исследование Корнеллского университета, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало, что чувство одиночества возникает, когда человек не может разделить общую еду с остальными.

«Несмотря на физическое присутствие с другими, ограничения в питании заставляют людей ощущать себя обделенными из-за невозможности участвовать в общем единении во время трапезы», – рассказала Кейтлин Вулли (Kaitlin Woolley), ведущий автор исследования.

Проанализировав семь исследований и контролируемых экспериментов, ученые обнаружили, что пищевые ограничения вызывают чувство одиночества как у детей, так и у взрослых.

По оценкам авторов, оно сопоставимо с одиночеством, которое испытывают люди с низким уровнем дохода или не состоящие в браке, и более сильное, чем у американских школьников, не являющихся носителями английского языка. Наличие пищевых ограничений на 19% увеличивает ощущение одиночества, независимо от серьезности ограничений, вынужденном или добровольном их принятии.

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Объединение во время еды по своей природе – общение, отметили ученые. В предыдущем исследовании они обнаружили, что у незнакомых людей возникает чувство связи и доверие друг к другу при совместном приеме пищи, а еда из одной тарелки улучшает взаимодействие между незнакомцами.

При ограничениях во время общей трапезы люди страдают от «пищевых проблем», они беспокоятся о том, что можно съесть и как другие к этому отнесутся.

Исследователи пришли к выводу о возможной эпидемии одиночества в связи с ростом пищевых ограничений. Они отметили, что ранее дети были в центре внимания такого рода исследований, однако около 30% взрослых имеют дело с ограничениями. Люди все чаще выбирают, например, безглютеновую, вегетарианскую и веганскую диеты по состоянию здоровья или по этическим соображениям.

«Это проблема, о которой, я думаю, люди не вполне осведомлены. И это влияет на способность людей общаться с другими за едой», – резюмировала Кейтлин Вулли.

Автор статьи Валерия Сема

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