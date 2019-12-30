Многокилометровая пробка: на трассе «Таврида» в Крыму крупное ДТП

На трассе «Таврида» в районе поселка Зуя столкнулись автобус и грузовик.

По сообщению источника, из-за аварии на дороге образовалась пробка длинной около трех километров. В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы также выкладывают кадры с места аварии. На видео видно, что на трассе стоит густой туман, как пишут в комментариях - именно он мог стать причиной ДТП.

На данный момент официальную информацию у представителей МВД и ГИБДД по РК получить не удалось.

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Ранее также на трассе «Таврида» в районе поворота на Багерово произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2101 и Chevrolet. По словам очевидцев, чтобы освободить женщину из разбитой машины, спасателям пришлось разрезать искореженный металл.

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