Крыму пообещали 24 млрд рублей на здравоохранение в течение трех лет

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».
«По поручению президента правительством будет выделено в общей сложности 24 миллиарда рублей на три года – по 8 миллиардов в год. Из них около 4 миллиардов каждый год будет потрачено на ремонт наших учреждений здравоохранения, строительство новых ФАПов и амбулаторий. Еще 4 млрд в год – это закупка нового оборудования», – рассказал Аксенов.
Он отметил, что в 2020-2022 годах планируется построить 210 новых ФАПов и врачебных амбулаторий и отремонтировать 80% больниц региона.
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В частности, по словам главы республики, рассматривается вопрос строительства новой больницы в Ялте.
«Требуется 4 гектара земли. Мы с коллегами уже обсудили техническое задание. Иван Иванович Имгрунт (глава администрации Ялты – ред.) такую задачу получил. Мы сейчас совместно разрабатываем технико-экономическое обоснование для строительства новой больницы», – сообщил Аксенов.
Также в ближайшие два года за счет бюджетных средств будут приобретены 600 квартир для медработников, чтобы решить вопрос с нехваткой узких специалистов.
Тэги: обещания
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