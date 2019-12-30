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Власть -> Развитие Крыма

Крыму пообещали 24 млрд рублей на здравоохранение в течение трех лет

Понедельник
30 декабря 2019
07:23

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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30 декабря 2019


По поручению президента России Владимира Путина Республика Крым в течение трех лет получит 24 миллиарда рублей из бюджета РФ на развитие сферы здравоохранения.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«По поручению президента правительством будет выделено в общей сложности 24 миллиарда рублей на три года – по 8 миллиардов в год. Из них около 4 миллиардов каждый год будет потрачено на ремонт наших учреждений здравоохранения, строительство новых ФАПов и амбулаторий. Еще 4 млрд в год – это закупка нового оборудования», – рассказал Аксенов.

Он отметил, что в 2020-2022 годах планируется построить 210 новых ФАПов и врачебных амбулаторий и отремонтировать 80% больниц региона.

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В частности, по словам главы республики, рассматривается вопрос строительства новой больницы в Ялте.

«Требуется 4 гектара земли. Мы с коллегами уже обсудили техническое задание. Иван Иванович Имгрунт (глава администрации Ялты – ред.) такую задачу получил. Мы сейчас совместно разрабатываем технико-экономическое обоснование для строительства новой больницы», – сообщил Аксенов.

Также в ближайшие два года за счет бюджетных средств будут приобретены 600 квартир для медработников, чтобы решить вопрос с нехваткой узких специалистов.

Тэги: обещания

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