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Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам

Понедельник
30 декабря 2019
16:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Декабрь 2019
30 декабря 2019


Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам

© kp.ru

К празднованию Нового года города полуострова подготовили яркие и зажигательные программы на любой вкус.

Симферополь:

31 декабря, 22:00 — на площади им. В. И. Ленина начнется концертная шоу-программа «Встречаем Новый год вместе!»;

Незадолго до полуночи — трансляция поздравлений от городских и республиканских властей, новогоднего обращения Путина.

Новый год начнется с праздничного фейерверка, после чего прозвучат поздравления Деда Мороза и музыкального коллектива «Dunaev Family».

Завершится празднование зажигательной дискотекой. Севастополь:

Новогодняя ночь пройдет в историческом центре города — на площади им. П. И. Нахимова:

22:00 — 23:00 — начало концертной программы: выступления артистов, поздравления;

23:00 — 23:45 — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, развлекательная интерактивная программа, продолжение музыкальной программы;

23:45 — 23:50 — поздравление Губернатора города Севастополя;

23:55 — 00:00 — видеопоздравление с Новым годом Президента Российской Федерации;

00:00 — фейерверк;

00:00 — 02:00 — новогодняя дискотека. Ялта:

Читайте: У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку

В южной столице Крыма новогодняя ночь традиционно пройдет на набережной:

Концертная программа стартует в  22:00 и продлится до 02:00.

Гостей ожидает:

— ди-джей марафон «Новогодняя звезда»;

— выступление кавер-группы «Курага»;

— поздравление Президента Российской Федерации;

— пиротехническое шоу;

— выход Деда Мороза и Снегурочки;

— праздничный фейерверк. Керчь:

Новогодняя ночь пройдет на главной площади им. В. И. Ленина:

23:00 — шоу «Елки-палки Новый год»;

23:45 — поздравление руководства города;

23:55 — поздравление Президента РФ В. В. Путина;

00:00 — фейерверк;

01:00 — концертная программа с участием хедлайнеров праздника — Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина из Москвы. После концерта — диджей пати;

01:00-03:00 — Новогодняя ночь: концертная программа с участием кавер-группы, диджей пати (площадь перед ДШИ им. Сердюка и КДК «Корабел»).

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 28 декабря 2019: Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе. Севастополь встретит Новый год 2020 в историческом центре города — на площади им. Нахимова у главной елки.

Пятница, 27 декабря 2019: В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю. В Никитском ботаническом саду нарядили 11-метровый секвойядендрон, растущий у входа. Дерево украсили новогодними игрушками, сделанными детьми из Ялты.

Четверг, 26 декабря 2019: Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд. Эксцентричный поступок в виде поцелуев первого поезда, прибывшего в Севастополь из Санкт-Петербурга, крымчанка Александра Петрушкевич совершила в знак благодарности строителям железнодорожной части Крымского моста.

Четверг, 26 декабря 2019: Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на днях посетила фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде в Подмосковье, где сделала несколько шаров с изображением своего мема «нян-мяш».

 

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