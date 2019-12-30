Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю В Ялте усиливают меры безопасности на время праздников В Ялте Дед Мороз призвал предпринимателей заплатить налоги В Керчи на Новый год власти традиционно ограничат продажу алкоголя В центре Симферополя торгуют украинскими елками
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Декабрь 2019
30 декабря 2019
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Симферополь:
31 декабря, 22:00 — на площади им. В. И. Ленина начнется концертная шоу-программа «Встречаем Новый год вместе!»;
Незадолго до полуночи — трансляция поздравлений от городских и республиканских властей, новогоднего обращения Путина.
Новый год начнется с праздничного фейерверка, после чего прозвучат поздравления Деда Мороза и музыкального коллектива «Dunaev Family».
Завершится празднование зажигательной дискотекой. Севастополь:
Новогодняя ночь пройдет в историческом центре города — на площади им. П. И. Нахимова:
22:00 — 23:00 — начало концертной программы: выступления артистов, поздравления;
23:00 — 23:45 — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, развлекательная интерактивная программа, продолжение музыкальной программы;
23:45 — 23:50 — поздравление Губернатора города Севастополя;
23:55 — 00:00 — видеопоздравление с Новым годом Президента Российской Федерации;
00:00 — фейерверк;
00:00 — 02:00 — новогодняя дискотека. Ялта:
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В южной столице Крыма новогодняя ночь традиционно пройдет на набережной:
Концертная программа стартует в 22:00 и продлится до 02:00.
Гостей ожидает:
— ди-джей марафон «Новогодняя звезда»;
— выступление кавер-группы «Курага»;
— поздравление Президента Российской Федерации;
— пиротехническое шоу;
— выход Деда Мороза и Снегурочки;
— праздничный фейерверк. Керчь:
Новогодняя ночь пройдет на главной площади им. В. И. Ленина:
23:00 — шоу «Елки-палки Новый год»;
23:45 — поздравление руководства города;
23:55 — поздравление Президента РФ В. В. Путина;
00:00 — фейерверк;
01:00 — концертная программа с участием хедлайнеров праздника — Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина из Москвы. После концерта — диджей пати;
01:00-03:00 — Новогодняя ночь: концертная программа с участием кавер-группы, диджей пати (площадь перед ДШИ им. Сердюка и КДК «Корабел»).
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