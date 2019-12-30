Как пройдет новогодняя ночь в городах Крыма: программа по городам

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю В Ялте усиливают меры безопасности на время праздников В Ялте Дед Мороз призвал предпринимателей заплатить налоги В Керчи на Новый год власти традиционно ограничат продажу алкоголя В центре Симферополя торгуют украинскими елками

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К празднованию Нового года города полуострова подготовили яркие и зажигательные программы на любой вкус.

Симферополь:

31 декабря, 22:00 — на площади им. В. И. Ленина начнется концертная шоу-программа «Встречаем Новый год вместе!»;

Незадолго до полуночи — трансляция поздравлений от городских и республиканских властей, новогоднего обращения Путина.

Новый год начнется с праздничного фейерверка, после чего прозвучат поздравления Деда Мороза и музыкального коллектива «Dunaev Family».

Завершится празднование зажигательной дискотекой. Севастополь:

Новогодняя ночь пройдет в историческом центре города — на площади им. П. И. Нахимова:

22:00 — 23:00 — начало концертной программы: выступления артистов, поздравления;

23:00 — 23:45 — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, развлекательная интерактивная программа, продолжение музыкальной программы;

23:45 — 23:50 — поздравление Губернатора города Севастополя;

23:55 — 00:00 — видеопоздравление с Новым годом Президента Российской Федерации;

00:00 — фейерверк;

00:00 — 02:00 — новогодняя дискотека. Ялта:

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В южной столице Крыма новогодняя ночь традиционно пройдет на набережной:

Концертная программа стартует в 22:00 и продлится до 02:00.

Гостей ожидает:

— ди-джей марафон «Новогодняя звезда»;

— выступление кавер-группы «Курага»;

— поздравление Президента Российской Федерации;

— пиротехническое шоу;

— выход Деда Мороза и Снегурочки;

— праздничный фейерверк. Керчь:

Новогодняя ночь пройдет на главной площади им. В. И. Ленина:

23:00 — шоу «Елки-палки Новый год»;

23:45 — поздравление руководства города;

23:55 — поздравление Президента РФ В. В. Путина;

00:00 — фейерверк;

01:00 — концертная программа с участием хедлайнеров праздника — Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина из Москвы. После концерта — диджей пати;

01:00-03:00 — Новогодняя ночь: концертная программа с участием кавер-группы, диджей пати (площадь перед ДШИ им. Сердюка и КДК «Корабел»).

Новости Крыма сообщали ранее:

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