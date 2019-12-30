Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

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Об этом Куницын рассказал в интервью на Радио Крым.Реалии.
«Я позвонил Турчинову (в 2014 году) и предложил немедленно провести заседание Верховной Рады Украины и в первом чтении принять закон, чтобы делегировать Крыму все полномочия, кроме суверенитета – все, что они хотят. Майдан победил, но все структуры, особенно силовые, пронизаны Януковичем (экс-президент Украины), мы слабы. Тем более что такой прецедент уже был в начале 1990-х, когда удалось сохранить Крым», – сказал Куницын.
Он отметил, что таким образом украинская власть бы «нивелировала смысл референдума».
«Они (крымчане) же сначала не ставили вопрос отделения – только широкой автономии. Надо было дать эту автономию. Вы хотите язык, культуру, 100% бюджета? Все заберите, но в составе Украины. Тогда можно было бы и мировому сообществу, и крымчанам сказать, что Украина все отдает, что новая власть демократичная, идет навстречу. Мы же приняли в 1992 году закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем, который действовал до Юрия Мешкова. Но меня не услышали. При этом был же план в Киеве – я его видел», – рассказал Куницын.
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По его словам, Министерство обороны Украины и Генштаб знали, что «Россия готовит захват Крыма и еще 20-21 февраля представили план на утверждение».
«Можно было имеющимися силами блокировать Керченскую переправу, взять важные объекты под охрану. Уже практически выдвигались элитные подразделения, но в последний момент план не был утвержден. Насколько я знаю, наверху была произнесена фраза: «Не время, они уйдут». А я позвонил в Киев и сказал: «Вы глубоко заблуждаетесь, они не уйдут», – добавил бывший крымский чиновник.
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