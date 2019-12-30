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Власть -> Коммунальное хозяйство

Аксенов высказался о судьбе мусоросжигательного завода в Крыму

Понедельник
30 декабря 2019
14:39

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
30 декабря 2019


Федеральный центр занимается поиском предприятия, которое построит мусороперерабатывающий завод в Крыму.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Ни в одном субъекте РФ нет готового мусороперерабатывающего завода, на который можно посмотреть и сказать, что мы построим у себя такой же. Практики нет, тем более что мы в Крыму не можем использовать иностранные технологии и комплектующие.

Сейчас определяют, кто из промышленных предприятий России в состоянии полностью разработать проект и построить такой мусороперерабатывающий завод», – рассказал Аксенов.

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По его, на будущем предприятии будет использоваться технология сжигания отходов, но влияние выбросов на окружающую среду должно быть сведено к минимуму.

«Все равно будет мусоросжигание и захоронение «хвостов». Да, это не лучшая технология, но сегодня прогресс продвинулся далеко вперед, чтобы поставить на трубы фильтры, полностью очистить выбросы и избежать ухудшения экологической обстановки», – отметил Аксенов.

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