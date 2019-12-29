Власти Симферополя рассказали о причинах появления пробок в городе

Начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко рассказал, почему движение в городе парализуют пробки.

«Основная причина – предновогодние праздники, конечно. Люди ездят, готовятся к праздникам. А второе – у нас в ремонте сейчас мост на улице Гагарина. И он в определенной степени способствует тому, что есть дорожные заторы. А с учетом расположения наших улиц, действительно очень неудобно объезжать этот участок. Ну, и еще одна причина в том, что у нас увеличилось количество транспорта. По разным оценкам, количество транспорта за пять лет увеличилось от трех до пяти раз. Такие цифры представители ГИБДД озвучивают», – пояснил он.

При этом Черниченко рекомендует симферопольцам переждать, пока ситуация после праздников нормализуется, а пока по возможности объезжать центр города.

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«Я сам – автолюбитель. По возможности стараюсь выбирать альтернативные пути объезда. Есть прилегающие улицы. Да, если маршрут пролегает через центр, это довольно затруднительно, поскольку улицы очень узкие и есть проблема парковок. Но в любом случае есть альтернативные объезды. Нужно стараться объезжать центр, если это, конечно же, возможно. Практика показывает, что с прохождением новогоднего периода ситуация относительно стабилизируется. И, конечно же, когда мост на улице Гагарина введут в эксплуатацию, все станет лучше», – говорит он.

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