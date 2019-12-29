В Ялте и пригороде открылись дополнительные платные парковки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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29 декабря 2019
Об этом сообщил директор муниципального предприятия «Туринфоцентр ЮБК» Владимир Добровольский.
«Дополнительные платные парковки на 93 парковочных места расположены на улице Космонавтов в Форосе, на центральной площади имени Ленина и возле дегустационного зала в Алупке, а также на площадке возле музея «Поляна сказок», - уточнил он, пояснив, что они будут действовать по 20.01.2020 года.
По словам Добровольского, стоимость платной парковки составляет 50 рублей в час в соответствии с постановлением Администрации Ялты. «У всех работников парковки есть бейдж предприятия, копии документов - постановления, паспорта парковки с указанием площади и количества мест, а также кассовый аппарат и эквайринг для возможности оплаты как наличным, так и безналичным путем», - обратил внимание руководитель «Туринфоцентра ЮБК» и заверил, что при оплате за услуги парковки должен выдаваться чек ККТ .
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Кроме этого на территории ялтинского региона постоянно работают еще 6 платных муниципальных парковок – на площадях Маршака и Радина, на улице Краснова, в районе магазина «Селена № 2», возле клуба моряков на улице Рузвельта и напротив гостиницы «Крым» на улице Московская.
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