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Власть -> Транспорт Крыма

В Ялте и пригороде открылись дополнительные платные парковки

Воскресенье
29 декабря 2019
10:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


Четыре дополнительных платных парковки будут действовать в ялтинском регионе в период новогодних праздников.

Об этом сообщил директор муниципального предприятия «Туринфоцентр ЮБК» Владимир Добровольский.

«Дополнительные платные парковки на 93 парковочных места расположены на улице Космонавтов в Форосе, на центральной площади имени Ленина и возле дегустационного зала в Алупке, а также на площадке возле музея «Поляна сказок», - уточнил он, пояснив, что они будут действовать по 20.01.2020 года.

По словам Добровольского, стоимость платной парковки составляет 50 рублей в час в соответствии с постановлением Администрации Ялты. «У всех работников парковки есть бейдж предприятия, копии документов - постановления, паспорта парковки с указанием площади и количества мест, а также кассовый аппарат и эквайринг для возможности оплаты как наличным, так и безналичным путем», - обратил внимание руководитель «Туринфоцентра ЮБК» и заверил, что при оплате за услуги парковки должен выдаваться чек ККТ .

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Кроме этого на территории ялтинского региона постоянно работают еще 6 платных муниципальных парковок – на площадях Маршака и Радина, на улице Краснова, в районе магазина «Селена № 2», возле клуба моряков на улице Рузвельта и напротив гостиницы «Крым» на улице Московская.

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