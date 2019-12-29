В следующем году в Крыму подорожают свет, авиабилеты и водка

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Не только праздничное настроение, но и традиционное повышение цен на некоторые товары и услуги подарит Новый год. Следующее десятилетие начнется с подорожания алкогольной продукции и авиаперелетов. Жителей Крыма затронет изменение цен на коммуналку.

Следующие полгода уровень тарифов на коммунальные услуги в Крыму останется практически неизменным. А вот во втором полугодии ожидается повышение на 8% стоимости электроэнергии. Также должен подорожать газ, но пока неизвестно на сколько.

«В соответствии с планом изменения стоимости электроэнергии для населения в 2020 году произойдет 1 раз – с 1 июля – на уровень в 8%», - сообщил председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад.

На 3% повысится плата за водоснабжение и водоотведение в ряде регионов Крыма. Рост тарифа коснется тех регионов Крыма, где цены еще не достигли экономически обоснованного уровня. Согласно данным Госкомцена, госпредприятие «Вода Крыма» будет взимать плату за питьевую воду и водоотведение не более 31,5 рублей за кубометр.

«Реальные затраты предприятия на оказания этой услуги значительно выше, поэтому разница компенсируется за счет бюджета республики. Планируем в течение ближайших пяти лет производить поэтапное повышение цен на воду», - сообщил начальник управления тарифного регулирования на водоснабжение, водоотведение и в коммунальной сфере Госкомцен РК Илья Леонов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Цены на тепловую энергию для населения ряда поселков в Большой Ялте также вырастут на 3% с 1 июля 2020 года, однако для большинства регионов Крыма стоимость не изменится и будет составлять 2300 рублей за гигакалорию.

Проезд в муниципальном транспорте, в том числе в троллейбусах, в городах Крыма останется неизменным. Только предприятие «Керчьгортранс« повысит стоимость проезда по городу с 15 до 17 рублей. Плата за вывоз мусора почти во всех регионах Крыма тоже останется неизменной. Исключением станет только Ялтинский регион и Алушта, которые ждет значительное снижение цен за услугу. Если сейчас ялтинцы платят 126 рублей в месяц с человека, а алуштинцы – 97 рублей, то со следующего года стоимость вывоза мусора в этих городах будет равняться общекрымской. Теперь жители заплатят по 50 рублей в месяц с человека, в селах – по 40 рублей.

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С 1 января все магазины страны повысят цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия. Такое решение принял Минфин России, подписав соответствующий указ.

Теперь минимальная розничная цена водки вырастет на 7% - с 215 рублей до 230 рублей. Коньяк подорожает больше – на 11%. «Минимальная цена за коньяк вырастет более чем на одиннадцать процентов, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 388 рублей. Для бренди со следующего года минимальная розничная цена составить 315 рублей», - пишет РИА Новости.

Кроме того, впервые за почти пять лет повысилась стоимость этилового спирта. В правительстве страны убеждены, что такая мера поможет в борьбе с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

Российские сервисы бронирования сообщают, что билеты на авиаперелеты по России и за границу выросли. Одни билетные ресурсы утверждают, что рост составил от 5 до 6,5%, другие – от 10 до 18%. Эксперты связывают подорожание с ростом издержек перевозчиков.

«Российские перевозчики пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает… В итоге убытки российских авиакомпаний за девять месяцев 2019 года составили 9,7 млрд рублей», - пишут «Известия», ссылаясь на руководство Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

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