В парке «Алупкинский» пообещали высадить 50 пальм

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019
Организация и проведение таких работ производятся только на основании разрешений Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Вместе с тем в парке-памятнике «Алупкинский» проводятся и плановые работы по компенсационному озеленению и высадке растений-дублеров.
Согласно указанного плана и разрешений Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, в 2019 году высажены 30 садовых роз, 10 саженцев туи шаровидной, 2 сеянца кедра гималайского, 10 кустов олеандра, 4 аукубы, 1 магнолия Суланжа, 4 каменных дуба.
Читайте: До конца года по Крыму пообещали соорудить 145 спортплощадок
На 2020 год запланирована посадка 20 саженцев тиса ягодного.
На 2021 год – 50 саженцев китайских веерных пальм.
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 27 декабря 2019: В Крыму решили придумать закон о яхтенном туризме. Проект закона о яхтенном туризме решили подготовить крымские депутаты при сотрудничестве с коллегами из Севастополя и Краснодарского края.
Четверг, 26 декабря 2019: Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку. В региональной власти верят, что в сельской зоне Сакского района появится пятизвездочная гостиница.
Четверг, 26 декабря 2019: Севастопольские археологи рассказали, что нашли у берегов Сирии. В ходе сирийской экспедиции ученые Севастопольского госуниверситета зафиксировали более 70 подводных объектов вероятно античного периода.
Среда, 25 декабря 2019: Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым. Шесть моржей из «китовой тюрьмы», которая находилась в Приморье, отправлены заказчику ООО «Акватория» в Ялту.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/29/v-parke-alupkinskii-poobeshali-vysadit-50-palm-126366/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:21 Аксенов обещает: цены на топливо в Крыму упадут, но только в следующем году
14:44 Минприроды Крыма оштрафовало сеть АЗС на 560 тысяч рублей
14:01 Названа стоимость самой доступной квартиры в Крыму
13:28 К созданию в Севастополе ливневой канализации обещают приступить в 2020 году
12:46 В парке «Алупкинский» пообещали высадить 50 пальм
12:07 В следующем году в Крыму подорожают свет, авиабилеты и водка
11:35 «Крымавтодор» установил светофор системы «Радуга» на Евпаторийской трассе
11:33 В Крыму микроавтобус врезался в бензовоз: пострадавшие в реанимации