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Власть -> Развитие Крыма

В парке «Алупкинский» пообещали высадить 50 пальм

Воскресенье
29 декабря 2019
12:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


В парке-памятнике садово-паркового искусства «Алупкинский» в осенне-зимний период проходит плановое удаление сухостойных и аварийных деревьев.

Организация и проведение таких работ производятся только на основании разрешений Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Вместе с тем в парке-памятнике «Алупкинский» проводятся и плановые работы по компенсационному озеленению и высадке растений-дублеров.

Согласно указанного плана и разрешений Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, в 2019 году высажены 30 садовых роз, 10 саженцев туи шаровидной, 2 сеянца кедра гималайского, 10 кустов олеандра, 4 аукубы, 1 магнолия Суланжа, 4 каменных дуба.

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На 2020 год запланирована посадка 20 саженцев тиса ягодного.

На 2021 год – 50 саженцев китайских веерных пальм.

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