В парке «Алупкинский» пообещали высадить 50 пальм

В парке-памятнике садово-паркового искусства «Алупкинский» в осенне-зимний период проходит плановое удаление сухостойных и аварийных деревьев.

Организация и проведение таких работ производятся только на основании разрешений Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Вместе с тем в парке-памятнике «Алупкинский» проводятся и плановые работы по компенсационному озеленению и высадке растений-дублеров.

Согласно указанного плана и разрешений Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, в 2019 году высажены 30 садовых роз, 10 саженцев туи шаровидной, 2 сеянца кедра гималайского, 10 кустов олеандра, 4 аукубы, 1 магнолия Суланжа, 4 каменных дуба.

Читайте: До конца года по Крыму пообещали соорудить 145 спортплощадок

На 2020 год запланирована посадка 20 саженцев тиса ягодного.

На 2021 год – 50 саженцев китайских веерных пальм.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 27 декабря 2019 : В Крыму решили придумать закон о яхтенном туризме. Проект закона о яхтенном туризме решили подготовить крымские депутаты при сотрудничестве с коллегами из Севастополя и Краснодарского края.

Четверг, 26 декабря 2019 : Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку. В региональной власти верят, что в сельской зоне Сакского района появится пятизвездочная гостиница.

Четверг, 26 декабря 2019 : Севастопольские археологи рассказали, что нашли у берегов Сирии. В ходе сирийской экспедиции ученые Севастопольского госуниверситета зафиксировали более 70 подводных объектов вероятно античного периода.

Среда, 25 декабря 2019 : Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым. Шесть моржей из «китовой тюрьмы», которая находилась в Приморье, отправлены заказчику ООО «Акватория» в Ялту.