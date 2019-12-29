В Ласпи снова рубят краснокнижный можжевельник

О новых вырубках сообщило издание ForPost со ссылкой на информацию от читателя.

Он обнаружил спиленные деревья дуба и можжевельника, срезанные и брошенные ветви.

Все это лежит неподалеку от пансионата «Изумруд». На вид все это — здоровые деревья. Читатель подозревает, что пилят не под застройку, так как деревья лежат вразброс, а не на одной конкретной площадке. Все деревья — крупные, как будто выбирались именно по этому критерию.

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ForPost отмечает, что Севприроднадзор в курсе ситуации. В ведомстве обещают в ближайшее время обследовать территорию.

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