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Власть -> Экология

В Ласпи снова рубят краснокнижный можжевельник

Воскресенье
29 декабря 2019
07:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


О новых вырубках сообщило издание ForPost со ссылкой на информацию от читателя.

Он обнаружил спиленные деревья дуба и можжевельника, срезанные и брошенные ветви.

Все это лежит неподалеку от пансионата «Изумруд». На вид все это — здоровые деревья. Читатель подозревает, что пилят не под застройку, так как деревья лежат вразброс, а не на одной конкретной площадке. Все деревья — крупные, как будто выбирались именно по этому критерию.

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ForPost отмечает, что Севприроднадзор в курсе ситуации. В ведомстве обещают в ближайшее время обследовать территорию.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Моржи из российской «китовой тюрьмы» находятся на карантине в Ялте. Шестерых моржей доставили в Ялту из «китовой тюрьмы» Приморского края России.

Четверг, 26 декабря 2019: В Крыму продолжают массово гибнуть дельфины. В Крыму зафиксировали 1200 выбросов краснокнижных дельфинов за 2,5 года мониторинга.

Пятница, 20 декабря 2019: Высохший в Севастополе пруд снова наполнят водой. Севастопольский пруд Туристский, который в этом году был осушен из-за риска прорыва дамбы, начнет наполняться водой в следующем году.

Пятница, 20 декабря 2019: Площадь Бакальской косы в Крыму сокращается из-за добычи песка. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что исследования показали сокращение площади Бакальской косы из-за добычи песка.

 

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