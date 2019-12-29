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Власть -> Транспорт Крыма

В Крыму теперь можно нажаловаться по телефону на таксистов

Воскресенье
29 декабря 2019
08:56

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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29 декабря 2019


В Крыму теперь можно нажаловаться по телефону на таксистов

© РИА Новости

Сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю на время новогодних праздников открыли «горячую линию» по услугам такси и каршеринга.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

«В преддверии новогодних праздников традиционно увеличивается спрос населения на услуги по перевозке, особенно услуги такси и каршеринга, – говорится в сообщении. – Специалисты Межрегионального управления проконсультируют потребителей и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси».

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Обращаться с вопросами потребители могут по номеру телефона: +7(978) 919-11-24 с 10.00 до 16.00 часов (13.00 – 13.45 перерыв).

«Горячая линия» по вопросам услуг такси и каршеринга будет работать до 15 января.

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