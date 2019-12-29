В Крыму теперь можно нажаловаться по телефону на таксистов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщила пресс-служба управления.
«В преддверии новогодних праздников традиционно увеличивается спрос населения на услуги по перевозке, особенно услуги такси и каршеринга, – говорится в сообщении. – Специалисты Межрегионального управления проконсультируют потребителей и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси».
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Обращаться с вопросами потребители могут по номеру телефона: +7(978) 919-11-24 с 10.00 до 16.00 часов (13.00 – 13.45 перерыв).
«Горячая линия» по вопросам услуг такси и каршеринга будет работать до 15 января.
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