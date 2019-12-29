В Крыму теперь можно нажаловаться по телефону на таксистов

© РИА Новости

Сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю на время новогодних праздников открыли «горячую линию» по услугам такси и каршеринга.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

«В преддверии новогодних праздников традиционно увеличивается спрос населения на услуги по перевозке, особенно услуги такси и каршеринга, – говорится в сообщении. – Специалисты Межрегионального управления проконсультируют потребителей и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси».

Читайте: В крымскую столицу прибыл поезд из Питера

Обращаться с вопросами потребители могут по номеру телефона: +7(978) 919-11-24 с 10.00 до 16.00 часов (13.00 – 13.45 перерыв).

«Горячая линия» по вопросам услуг такси и каршеринга будет работать до 15 января.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти Симферополя рассказали о причинах появления пробок в городе. Начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко рассказал, почему движение в городе парализуют пробки.

Вчера : Самолет из Екатеринбурга в Симферополь готовится к аварийной посадке. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится вернуться в аэропорт вылета по технической причине.

Пятница, 27 декабря 2019 : Симферополь стоит в тотальных пробках. Улицы крымской столицы уже не только утром, но и вечером «становятся» красными и «тонут» в пробках. Перед Новым годом ситуация ухудшается.

Пятница, 27 декабря 2019 : Российский генерал стал новым директором «Крымавтотранса». Новым директором ГУП РК «Крымавтотранс» стал Андрей Бессмертный. Руководителя представили во время рабочего визита на предприятие вице-премьера Крыма Юлии Жуковой и министра транспорта республики Сергея Карпова, сообщает пресс-служба «Крымавтотранса» в своем Telegram-канале.