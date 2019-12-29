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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму микроавтобус врезался в бензовоз: пострадавшие в реанимации

Воскресенье
29 декабря 2019
11:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


В городском округе Алушта в районе села Нижняя Кутузовка пассажирский автобус Volkswagen врезался в бензовоз МАЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

По данным ведомства, в аварии имеются пострадавшие. В ликвидации последствий ДТП было задействовано 16 человек и шесть единиц техники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Крыму, в результате аварии различные травмы получили восемь человек, в том числе водитель.

По данным крымского центра медицины катастроф, все пострадавшие доставлены в Алуштинскую городскую больницу. Три человека находятся в тяжелом состоянии. По словам главы администрации Алушты Галины Огневой, что в числе пострадавших есть не только крымчане, жители других регионов России.

Читайте: Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой

«Пока приехала скорая помощь, тех, кому не нужна была серьезная помощь, очевидцы происшествия увезли в больницу машинами. Там четыре человека, которым нужна была помощь, машинами скорой помощи были доставлены в больницу. Я предупредила все службы, если кто-то из родственников приедет, чтобы помочь им в лечении или забрать домой - окажем помощь в размещении», – рассказала она.

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