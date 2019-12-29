Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

Украинские силовики отпустили домой задержанного севастопольца Резуника

Воскресенье
29 декабря 2019
15:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


Севастополец Степан Резуник, задержанный на материковой Украине по подозрению в участии в незаконных формированиях, возвращается домой после обмена Киева и Донбасса удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает «Интеракс» со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

«Степан вышел со мной на связь и сказал, что находится уже в автобусе. Его почему-то обменяли по спискам ДНР. Очень надеюсь, что Новый год он встретит в кругу семьи», - сказал Молохов агентству.

Читайте: В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары

В воскресенье Киев и Донбасс обменялись удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных».

Резуник был задержан летом 2019 года при пересечении границы в Херсонской области Украины, его обвинили в участии в незаконных формированиях. В начале октября он был выпущен из СИЗО под залог и оставался в Киеве.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: У Зеленского определились со статусом Севастополя. Президент Украины Владимир Зеленский указал пункт об «особом статусе Севастополя» в поданном им в Верховную Раду законопроекте о децентрализации.

Сегодня: В следующем году в Крыму подорожают свет, авиабилеты и водка. Не только праздничное настроение, но и традиционное повышение цен на некоторые товары и услуги подарит Новый год. Следующее десятилетие начнется с подорожания алкогольной продукции и авиаперелетов. Жителей Крыма затронет изменение цен на коммуналку.

Пятница, 27 декабря 2019: В России «пенсионная реформа» победила «Крымский мост». Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги уходящего года, опубликовав рейтинг самых значимых событий по мнению россиян.

Пятница, 27 декабря 2019: В мэрии Херсона рассказали Путину об «исконно российских территориях». Глава Херсонского горсовета Владимир Николаенко и депутаты возразили словам президента России Владимира Путина, который назвал Причерноморье «исконно русскими территориями».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/29/ukrainskie-siloviki-otpustili-domoi-zaderzhannogo-sevastopoltsa-rezunika-126387/

 
 

Власть по-крымски

У Зеленского определились со статусом Севастополя

У Зеленского определились со статусом Севастополя

В следующем году в Крыму подорожают свет, авиабилеты и водка

В следующем году в Крыму подорожают свет, авиабилеты и водка

В России «пенсионная реформа» победила «Крымский мост»

В России «пенсионная реформа» победила «Крымский мост»

В мэрии Херсона рассказали Путину об «исконно российских территориях»

В мэрии Херсона рассказали Путину об «исконно российских территориях»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Железнодорожное сообщения Крыма с Россией началось с курьеза

Железнодорожное сообщения Крыма с Россией началось с курьеза

Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму

Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.