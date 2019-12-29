Украинские силовики отпустили домой задержанного севастопольца Резуника

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщает «Интеракс» со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
«Степан вышел со мной на связь и сказал, что находится уже в автобусе. Его почему-то обменяли по спискам ДНР. Очень надеюсь, что Новый год он встретит в кругу семьи», - сказал Молохов агентству.
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В воскресенье Киев и Донбасс обменялись удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных».
Резуник был задержан летом 2019 года при пересечении границы в Херсонской области Украины, его обвинили в участии в незаконных формированиях. В начале октября он был выпущен из СИЗО под залог и оставался в Киеве.
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Сегодня: У Зеленского определились со статусом Севастополя. Президент Украины Владимир Зеленский указал пункт об «особом статусе Севастополя» в поданном им в Верховную Раду законопроекте о децентрализации.
Сегодня: В следующем году в Крыму подорожают свет, авиабилеты и водка. Не только праздничное настроение, но и традиционное повышение цен на некоторые товары и услуги подарит Новый год. Следующее десятилетие начнется с подорожания алкогольной продукции и авиаперелетов. Жителей Крыма затронет изменение цен на коммуналку.
Пятница, 27 декабря 2019: В России «пенсионная реформа» победила «Крымский мост». Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги уходящего года, опубликовав рейтинг самых значимых событий по мнению россиян.
Пятница, 27 декабря 2019: В мэрии Херсона рассказали Путину об «исконно российских территориях». Глава Херсонского горсовета Владимир Николаенко и депутаты возразили словам президента России Владимира Путина, который назвал Причерноморье «исконно русскими территориями».
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