Украинские силовики отпустили домой задержанного севастопольца Резуника

Севастополец Степан Резуник, задержанный на материковой Украине по подозрению в участии в незаконных формированиях, возвращается домой после обмена Киева и Донбасса удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает «Интеракс» со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

«Степан вышел со мной на связь и сказал, что находится уже в автобусе. Его почему-то обменяли по спискам ДНР. Очень надеюсь, что Новый год он встретит в кругу семьи», - сказал Молохов агентству.

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В воскресенье Киев и Донбасс обменялись удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных».

Резуник был задержан летом 2019 года при пересечении границы в Херсонской области Украины, его обвинили в участии в незаконных формированиях. В начале октября он был выпущен из СИЗО под залог и оставался в Киеве.

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