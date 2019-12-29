У Зеленского определились со статусом Севастополя

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Президент Украины Владимир Зеленский указал пункт об «особом статусе Севастополя» в поданном им в Верховную Раду законопроекте о децентрализации.

«Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: громады, округи, области, Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь», – отмечается в доработанном варианте документа.

Пункт о статусе Севастополя отсутствовал в первоначальном варианте поданного Зеленским законопроекта. Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич по этому поводу заявил, что на Украине не должно быть городов с особым статусом, включая Севастополь.

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В то же время некоторые украинские политики увидели в этой инициативе намерения главы государства постепенно отказаться от планов по деоккупации Крымского полуострова.

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