У Зеленского определились со статусом Севастополя

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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29 декабря 2019
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«Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: громады, округи, области, Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь», – отмечается в доработанном варианте документа.
Пункт о статусе Севастополя отсутствовал в первоначальном варианте поданного Зеленским законопроекта. Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич по этому поводу заявил, что на Украине не должно быть городов с особым статусом, включая Севастополь.
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В то же время некоторые украинские политики увидели в этой инициативе намерения главы государства постепенно отказаться от планов по деоккупации Крымского полуострова.
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