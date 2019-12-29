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Общество -> Погода в Крыму

Снег и гололед - спасатели предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму

Воскресенье
29 декабря 2019
09:22

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
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Декабрь 2019
29 декабря 2019


Спасатели предупредили водителей об опасных погодных явлениях в Крыму в воскресенье, специалисты активно обрабатывают дороги.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС полуострова.

На территории полуострова местами ожидаются небольшой мокрый снег, туман, заморозки и гололедица.

По информации ведомства, водители должны не только подготовить свой автомобиль к эксплуатации в зимних условиях, но и быть предельно осторожными при движении на крымских дорогах.

Читайте: Будет ли в Крыму снег на Новый год

- По состоянию на 6 утра обработали 14 километров дорог полуострова, израсходовали двадцать тонн песчано-соляной смеси . На дежурстве от РСЧС находятся восемнадцать единиц техники, 46 человек.

Также в МЧС напомнили об ограничении движения на некоторых участках горных дорог в период выпадения осадков и гололедицы до 1 марта 2020 года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +2 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Пятница, 27 декабря 2019: Крым встретит Новый год дождем и легким морозом. Похолодание до 2 градусов мороза и осадки ожидаются в Крыму на Новый год.

Пятница, 27 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от +1 до +9, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

 

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