Снег и гололед - спасатели предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму

Спасатели предупредили водителей об опасных погодных явлениях в Крыму в воскресенье, специалисты активно обрабатывают дороги.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС полуострова.

На территории полуострова местами ожидаются небольшой мокрый снег, туман, заморозки и гололедица.

По информации ведомства, водители должны не только подготовить свой автомобиль к эксплуатации в зимних условиях, но и быть предельно осторожными при движении на крымских дорогах.

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- По состоянию на 6 утра обработали 14 километров дорог полуострова, израсходовали двадцать тонн песчано-соляной смеси . На дежурстве от РСЧС находятся восемнадцать единиц техники, 46 человек.

Также в МЧС напомнили об ограничении движения на некоторых участках горных дорог в период выпадения осадков и гололедицы до 1 марта 2020 года.

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