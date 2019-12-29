Снег и гололед - спасатели предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019
Об этом сообщает пресс-служба МЧС полуострова.
На территории полуострова местами ожидаются небольшой мокрый снег, туман, заморозки и гололедица.
По информации ведомства, водители должны не только подготовить свой автомобиль к эксплуатации в зимних условиях, но и быть предельно осторожными при движении на крымских дорогах.
Читайте: Будет ли в Крыму снег на Новый год
- По состоянию на 6 утра обработали 14 километров дорог полуострова, израсходовали двадцать тонн песчано-соляной смеси . На дежурстве от РСЧС находятся восемнадцать единиц техники, 46 человек.
Также в МЧС напомнили об ограничении движения на некоторых участках горных дорог в период выпадения осадков и гололедицы до 1 марта 2020 года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +2 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.
Пятница, 27 декабря 2019: Крым встретит Новый год дождем и легким морозом. Похолодание до 2 градусов мороза и осадки ожидаются в Крыму на Новый год.
Пятница, 27 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от +1 до +9, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/29/sneg-i-gololed-spasateli-predupredili-ob-opasnyh-pogodnyh-yavleniyah-v-krymu-126384/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:16 Севастопольцев уже предупреждают об отключениях света в январе
09:22 Снег и гололед - спасатели предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму
08:56 В Крыму теперь можно нажаловаться по телефону на таксистов
08:18 Власти Симферополя рассказали о причинах появления пробок в городе
07:10 В Ласпи снова рубят краснокнижный можжевельник
06:07 Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 декабря
28 декабря Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму
28 декабря Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой