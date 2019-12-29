Севастопольцев уже предупреждают об отключениях света в январе

«Севастопольэнерго» обнародовало график отключений света в городе на январь.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ознакомиться с графиком можно на сайте «Севастопольэнерго».

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Ранее «Крымэнерго» предупредило жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в январе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка. Евпаторийский морской порт готовится к нанесению новых ударов по песчаным пляжам Западного Крыма.

Вчера : В Севастополе установили памятник Святому Клименту. В Казачьей бухте Севастополя силами общественной организации «Международный союз славянского туризма – исторические города» установили памятник Святому Клименту – сосланному в Крым четвертому Папе Римскому.

Вчера : В Крыму думают, что экономят воду с помощью «инновационных технологий». Инновационные технологии выращивания многолетних культур позволят существенно экономить водные ресурсы республики.

Вчера : Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом. В связи с изменениями работы отделений почтовой связи в выходные и праздничные дни крымчанам предлагается произвести оплату коммунальных платежей заблаговременно.