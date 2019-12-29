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Власть -> Коммунальное хозяйство

Севастопольцев уже предупреждают об отключениях света в январе

Воскресенье
29 декабря 2019
10:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


«Севастопольэнерго» обнародовало график отключений света в городе на январь.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ознакомиться с графиком можно на сайте «Севастопольэнерго».

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Ранее «Крымэнерго» предупредило жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в январе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка. Евпаторийский морской порт готовится к нанесению новых ударов по песчаным пляжам Западного Крыма.

Вчера: В Севастополе установили памятник Святому Клименту. В Казачьей бухте Севастополя силами общественной организации «Международный союз славянского туризма – исторические города» установили памятник Святому Клименту – сосланному в Крым четвертому Папе Римскому.

Вчера: В Крыму думают, что экономят воду с помощью «инновационных технологий». Инновационные технологии выращивания многолетних культур позволят существенно экономить водные ресурсы республики.

Вчера: Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом. В связи с изменениями работы отделений почтовой связи в выходные и праздничные дни крымчанам предлагается произвести оплату коммунальных платежей заблаговременно.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/29/sevastopoltsev-uzhe-preduprezhdajut-ob-otkljucheniyah-sveta-v-yanvare-126378/

 
 

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