Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом заявил президент России Владимир Путин в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он (мост – ред.) может и веками будет стоять, конечно», - сказал российский президент.
Путин отметил, что при строительстве объекта «применялись самые современные технологии».
«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом - работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все - на собственных технологиях», - сказал президент.
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Глава России признался, что испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом» во время поездки по Крымскому мосту на поезде.
«Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», - добавил Путин.
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