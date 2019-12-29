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Власть -> Развитие Крыма

Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост

Воскресенье
29 декабря 2019
17:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


Путин знает, сколько времени простоит Крымский мост

© ТВ-Центр

Путин сделал прогноз, что «при правильном обслуживании и своевременном ремонте Крымский мост может стоять века».

Об этом заявил президент России Владимир Путин в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он (мост – ред.) может и веками будет стоять, конечно», - сказал российский президент.

Путин отметил, что при строительстве объекта «применялись самые современные технологии».

«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом - работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все - на собственных технологиях», - сказал президент.

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Глава России признался, что испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом» во время поездки по Крымскому мосту на поезде.

«Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», - добавил Путин.

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